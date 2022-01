Doku "An Impossible Project" Wie ein Wiener Unternehmer die letzte Polaroid-Fabrik rettet – und doch scheitert

„Digital Detox“ - das mag doch jeder, auch wenn man gar nicht weiß, was das eigentlich heißt. Es bedeutet, sich von der Sucht nach dem Digitalen zu befreien, wäre doch schön in einer von Computern bestimmten Welt. Der Berliner Filmemacher Jens Meurer hielt das für ein perfektes Thema und stieß auf einen idealen Protagonisten, nämlich auf den Wiener Unternehmer Florian Kaps. Der kaufte 2008 das letzte noch bestehende Werk des Sofortbild-Kamera-Herstellers Polaroid in Holland und startete erneut die Produktion von diesem speziell beschichteten Fotomaterial. Da die Namensrechte an Polaroid nicht zu haben waren, nannte er die Firma „The Impossible Project“. Der Film feiert den Österreicher als wahrhaften Widerstandskämpfer: "Ein Visionär, der beherzt gegen den Strom schwimmt und die letzte Polaroid-Fabrik vor dem Aus rettet", heißt es in der Doku.

Sympathisch, mutig, innovativ und ein bisserl spinnert

Der Wiener Unternehmer Florian Kaps Tatsächlich erscheint Florian Kaps, der im Film nur vertraulich „Doc“ genannt wird, sehr sympathisch, ein bisserl spinnert, aber auf jeden Fall mutig und innovativ. Wir erleben ihn beim Bewahren von analogen Elektro-Geräten, bei Besuchen bei anderen Herstellern von handgemachten Dingen in Europa. Wir sehen ihn in einer niederösterreichischen Schlachterei, die sich anscheinend erfolgreich dem Fortschritt widersetzt und in der noch genauso gearbeitet wird, wie im guten, alten 20. Jahrhundert. Der Doc ist dem Metzger sein Freund: „Leute wie den Hans, der eben etwas macht, was nicht Bio-zertifiziert ist oder wegen irgendwelcher EU-Richtlinien, sondern weil er das so gelernt hat und einfach spürt, dass, nur wenn man an das Thema mit Respekt und Ehrlichkeit rangeht, hat man eine Realität. Er ist auch komplett anti-digital, also kein Handy…", behauptet der Doc.

Ja, und gerade als der Doc darauf hinweist, dass der Analog-Metzger nicht mal ein Handy hat, klingelt dessen Iphone. Regisseur Jens Meurer war schlau genug, diese Szene im Film zu lassen, denn irgendwie steht sie symbolisch für das ganze „Impossible Project“, das hier beschrieben wird. Mag auch das Analoge seine Vorteile gehabt haben, es kehrt nicht zurück.

Digital ist besser

Der Wiener Unternehmer jedenfalls merkt irgendwann, dass er seine Polaroid-Fabrik ohne eine größere Finanzspritze nicht an den Start bekommen wird und findet einen schwerreichen Investor in New York City. Der übergibt das „Impossible Project“ sehr schnell an seinen hippen, 30-jährigen Sohn. Und dieser wiederum erkennt zwar das Potential eines Polaroid-Revivals, braucht dafür aber keinen Wiener Träumer mehr.