Sundance-Festival Gewinner Der bolivianische Spielfilm "Utama" zeigt die stille Brutalität des Klimawandels

Während wir hierzulande über Greta Thunberg oder Luisa Neubauer streiten, verändert der Klimawandel bereits ganze Regionen dieser Welt. So auch die Hochebene in Bolivien. Der preisgekrönte Spielfilm "Utama" zeigt in poetischen wie brutalen Aufnahmen, wie ein älteres Bauernpaar versucht, an etwas festzuhalten, was schon verloren ist: Ihrer Heimat.

Author: Roderich Fabian