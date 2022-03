Neues Album "Multitude" Der belgische Künstler Stromae macht vielschichtigen Pop voller Poesie – und kämpft dabei mit den eigenen Dämonen

Depressionen im franzöischen Prime-Time-TV

Kein Thema ist tabu, nichts zu ernst für Stromae

Die letzte Veröffentlichung des Belgiers ist lange her. Neun Jahre um genau zu sein. 2013 kam das Album „racine carrée“ auf den Markt. Zu deutsch: Quadratwurzel. Die Platte ist laut und gleichzeitig intim, am Zahn der Zeit und gleichzeitig zeitlos. So etwas schafft Pop selten. Stromae kommt aus der elektronischen Musik, produziert viel selbst. Und verbindet in seinen Tracks kunstvoll viele verschiedene Stile. Wir hören elektronische Strukturen, mal dezent, mal monumental. Chorgesang und Streicher, aber auch Weltmusik: Brass, Cumbia, Baile Funk und kreolische Elemente.