Zündfunk präsentiert Debbie Harry & Chris Stein in Conversation - Moderiert von Rob Roth

Freitag, 13. März 2020, 19:00 Uhr Muffathalle, Zellstrasse 4, München : Für die Lesung sind Tickets verfügbar ab 06.12. um 11.00 Uhr

Debbie Harry ist Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin und der Inbegriff des New-York-City-Cool. Sie und ihre Band Blondie entwickelten einen neuen Sound, der die Welten des Rock, Punk, Disco, Reggae und HipHop verschmolz und dabei einige Klassiker der Musikgeschichte schuf. Als Muse arbeitete sie mit den größten Künstlern der letzten vier Jahrzehnte zusammen. Doch trotz eines Lebens im Rampenlicht behielt sie ihr Innenleben immer für sich – bis jetzt.

In einer Mischung aus offenherzigem Storytelling und vielen eindrucksvollen Fotos, Fan-Art-Bildern und Illustrationen – viele davon bis jetzt unveröffentlicht – bietet Face It sehr viel mehr als die übliche Musikbiografie. Es ist das umfassende Porträt einer echten Ikone.

Die wilden Siebzigerjahre in New York City, in denen Blondie neben den Ramones, Television, Talking Heads, Iggy Pop oder David Bowie zur Speerspitze der Punkbewegung aufstiegen, werden mit all dem Dreck und Rotz der damaligen Zeit lebendig.

Debbies Memoiren folgen ihrem Weg vom Nummer-Eins-Erfolg zur Heroinsucht, der schweren Krankheit ihres Weggefährten Chris Stein, einem herzzerreißenden Bankrott, der Auflösung von Blondie, einer facettenreichen Karriere als Schauspielerin in über dreißig Filmen, einer erfolgreichen Solokarriere, dem triumphalen Comeback der Band und ihrem nimmermüden Einsatz für Umweltschutz und die Rechte der LGBTQ-Community.

Face It ist die kinoreife Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Weg gegangen ist und für viele nachfolgende Künstlerinnen als Vorreiterin neue Standards gesetzt hat. Wir treffen auf viele glamouröse Weggefährten, die über die Jahre Debbies Weg gekreuzt haben – von Andy Warhol über Jean-Michel Basquiat, Marina Abramović, David Cronenberg bis John Waters. Sie alle sind Teil einer unterhaltsamen, oftmals schockierenden, bewegenden, witzigen und auch augenöffnenden Autobiografie.

Debbie Harry wird begleitet von Chris Stein. Er ist Mitgründer, Gitarrist und Songwriter der Band Blondie. Mit Debbie Harry war er viele Jahre in einer festen Beziehung, bis heute arbeiten die beiden zusammen. Neben seines Daseins als Musiker ist Stein auch ein angesehener Fotograf mit vielen Ausstellungen und mehreren Buchveröffentlichungen.