4.500 Dollar für eine Krautrock-Vinyl Das sind die teuersten Platten Deutschlands - und ihr kennt (fast) keine davon

Ein uralter Wein, ein Auto, das nur 300 mal gebaut wurde, oder ebene eine seltene Can-Vinyl. Sammler sind verrückt, das ist nichts neues. Oft sind sie bereit, Unsummen für ihre Objekte auszugeben. Wir sind auf die Suche nach so einem Plattensammler gegangen. Und nach einer Band, die es zwar nie gab, die aber eines der meist gesuchtesten Sammlerobjekte in der Krautrockszene produziert hat.

Barnim ist Platten-Sammler. Ich besuche ihn in seiner Wohnung im Münchner Stadtviertel Haidhausen, wo er eine feine Sammlung hortet, die er akribisch zusammengesucht hat. "Der Preis ist letztendlich völlig irrelevant", erzählt er mir inmitten von Plattenregalen. "Also wenn man sich das leisten kann, dann spielt der Preis keine Rolle. Es ist immer dieses 'Wer bietet mir die an? Wie kann ich einer von den Milliarden Menschen sein, der diese Platte bekommen kann?'" Barnim ist Krautrock-Spezialist, er hört aber auch neue Bands wie die Sleaford Mods und die Fontaines DC. Jahre hat er damit zugebracht, seine exquisite Sammlung zu vervollständigen.

"Monster Movie" von Can wird für 4500 Dollar verkauft

Ja. Diese eine Platte – meist sind es Sonderpressungen oder Kleinstauflagen, die den Jägerinstinkt der Sammler entfachen. Discogs, die größte Online-Musikdatenbank, hat eine Liste veröffentlicht mit den teuersten Platten, die in den letzten Jahren in Deutschland verkauft worden sind. Auf den ersten beiden Plätzen sind rare Pressungen von "Monster Movie". Das Debütalbum von Can, den legendären Krautrockern, wurde im Schloss Nörvenich aufgenommen und im August 1969 veröffentlicht. Zunächst in einer kleinen Auflage von nur 500 Stück. Am 11. und 12. Januar 2017 gingen zwei Exemplare von "Monster Movie" über den Ladentisch – für knapp 4.500 Dollar und 4.100 Dollar, vermutlich an denselben Sammler.

Das Cover von "Monster Movie" von Can, Remastered Version aus 2008.

Von diesen Beträgen hätte man knapp vier Jahre lang jeden Streaming-Dienst abonnieren können. Aber Sammler ticken anders. Erstaunlich viele Krautrock-Platten sind in deren Hitliste der zehn teuersten Platten Deutschlands. Barnim erzählt uns dazu: "Es gibt verschiedene Sammelgebiete unter Plattensammlern. Ein Sammelgebiet ist Krautrock und innerhalb dieses Krautrocks ist Can eben ganz oben. Wenn man ganz andere Sachen sammelt und sich zum Beispiel für die Beatles interessiert, wird es natürlich schwieriger Originale zu bekommen. Dafür interessiert sich die ganze Welt. Krautrock ist ein relativ kleines Sammelgebiet, wo der Markt hauptsächlich in Deutschland ist. Das Krautrock-Interesse im Ausland ist dann aber wieder sehr groß."

In der Liste der teuersten Alben sind viele unbekannte Bands

Und deshalb sind viele Krautrock-Platte auch extrem selten und wertvoll. Als ich mit Barnim die Discogs-Liste durchgehe und frage, welches sein wichtigstes Stück der Sammlung ist, rückt er raus: Es ist genau diese eine Platte. "Du hast diese Can "Monster Movie". Eine von den 500. Wie bist du an die ran gekommen?", frage ich. "Hat mir jemand angeboten", antwortet Barnim. "Ich gehörte zu den Wenigen, denen er das angeboten hat. Vier Leute wollten sie nicht. Ich war der fünfte und ich habe sie dann gekauft." Ich bin neugierig: "Du hast die Platte schon bei dir?" "Ja natürlich", meint Barnim nur. "Wie ein Briefmarkensammler seine Alben hat, habe ich meine Plattenregale und irgendwo da steht sie drin."

Sekunden später halte ich eines der rarsten Krautrockalben der Musikgeschichte in meinen Händen. Wow, für einen Musikfan wie mich dann doch irgendwie elektrisierend. Aber Barnim legt jetzt erst richtig los. Er zieht die nächste Platte heraus und erzählt mir: "Das ist Da Capo. Ist auch eine Krautrockscheibe. Da sind auch privat 500 Platten nur gemacht worden. Hört sich sogar sehr gut an." Da Capo waren eine Krautrock- und Psycedelic-Band aus Fürth, die in den 70er Jahren nur ein Album gemacht haben. Das ist heute schwer gesucht. In der Discogs-Liste der teuersten Alben sind erstaunlich viele Bands, die völlig unbekannt sind. Die sind sozusagen von der Geschichtsschreibung übersehen und vielleicht gerade deshalb unter Sammlern so begehrt. Zum Beispiel das Album „Auf der Bahn zum Uranus“ von Gäa, auf Platz 7 der Liste.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Auf Der Bahn Zum Uranus - Gaa (1974) Full album.

Gäa sind eine Krautrockband aus dem Saarland. Ich versuche rauszufinden, ob irgendwer in meinem Freundeskreis die Band noch kennt, oder vielleicht weiß, wo die Mitglieder abgeblieben sind. Ich telefoniere mit 20 verschiedenen, gleichnamigen Helmuts in ganz Deutschland, recherchiere, frage, suche. Alles erfolglos. Aber noch mag ich mich nicht geschlagen geben. Ich rutsche hoch in der Discogs-Liste, wende mich einer Band zu, die nach Can immerhin auf dem Treppchen steht. Platz 3 der teuersten Platten, die in Deutschland jemals verkauft wurden. Preis für das Album: 3.913 Dollar und 77 Cent. Die Platte: "Mammut" von der Band Mammut.

Das Plattencover des Albums "Mammut" von Mammut aus dem Jahr 1971.

Mammut sind eine Band, die nur in einem Artikel im Internet erwähnt wird. Sie kommt aus dem Schwabenland. Wieder suche ich, nerve meine Freunde, telefoniere und – Hurra! - werde tatsächlich fündig. Das Studio, in dem die Band in den Siebziger Jahren ihr einziges Album aufgenommen hat, gibt es noch, es steht unter Denkmalschutz. Das Studio hat deshalb einen Förderverein und der 2. Vorsitzende noch die Telefonnummer des Gitarristen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ede Schnur, Gründungsmitglied von Mammut ist mittlerweile 73 Jahre und hat Zeit für ein Interview.

"Diese Band Mammut war ein einmaliges Projekt", erzählt Ede. "Die Musiker, die später zu der Band wurden, haben wir aus dem Freundes- und Bekanntenkreis rekrutiert. Der Produzent ist ein Neffe von Hans-Georg Brunner, der in Villingen-Schwennigen das Studio MPS gegründet und betrieben hat. MPS ist ein sehr renommiertes Jazz-Label. Eigentlich war das für uns schon eine Ehre, dass wir dort Aufnahmen machen durften. Urspünglich kamen wir da über so ein komisches Beat Festival hin, wo mehrere Bands gespielt haben. Da hieß es 'Ihr seid jetzt an diesem Abend die Besten. Ihr habt einen Studio-Tag bei MPS gewonnen.'"

Band und Album "Mammut" waren ein einmaliges Projekt

Aber wie kam es, dass Mammut so verschollen sind? "Nachdem wir die Aufnahmen dann gemacht haben und die Zeit rum war, da passierte einfach nix", meint Ede dazu. "Wir haben überhaupt nie einen einzigen Auftritt gehabt. Es ergab sich die Möglichkeit nicht, es hatte keiner Interesse und wir hatten auch kein Management. Und dann verlief die Sache wirklich so im Sande. Irgendwann klingelte bei mir mal das Telefon und es fragte mich jemand, ob ich denn noch diese Mammut-Bänder hätte. Ich hatte das Band schon noch irgendwo, aber ich dachte 'Was will denn der Irre von mir?' Er hat mich immer wieder angerufen. Ich hab ihn dann abgewürgt und gesagt 'Ne, kein Interesse'. Irgendwie war mir das lästig. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass an dieser LP oder an der Musik selbst noch Interesse bestehen könnte."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mammut = Mammut - 1971 - (Full Album)

Die Bandmitglieder von Mammut gehen 1971 wieder ihrem normalen Leben nach und verschwinden musikalisch in der Versenkung, obwohl sie nichtsahnend eines der teuersten Krautrockalben der Musikgeschichte produziert haben.

Can in den USA

Währenddessen verfolgen Can von Anfang an einen Plan und werden immer einflussreicher. Bandmitglied Irmin Schmidt hatte bei Ligeti und Karl-Heinz Stockhausen Musik und Komposition studiert. Er war auf dem besten Weg, Dirigent zu werden, aber eine Reise in die USA hat alles verändert. Zusammen mit Michael Karoli, Holger Czukay und Jaki Liebezeit wollte er Musik machen, die so frei wie möglich ist

Am Telefon erzählt Irmin Schmidt mir: "Wir haben erstmal alles, was wir konnten über Bord geworfen und ganz neu angefangen. Wir wollten einfach etwas Eigenes erfinden und - bei aller Wertschätzung - nicht so wie die Rolling Stones klingen. Wenn es überhaupt Vorbilder gab, dann kamen sie aus Amerika. Zum Beispiel Jimi Hendrix oder James Brown. Es war überhaupt noch nicht einmal wirklich klar, ob wir ein Rockgruppe werden. Am Anfang haben wir einfach gesagt: Wir sind eine Gruppe, die Musik macht. Und die entsteht wenn vier Musiker auf einander prallen."

Can war damals nichts ferner, als auf so einer Liste zu stehen

Hat ja dann doch ganz gut geklappt, mit dem aufeinander prallen. Can sind auch heute noch eine der drei oder vier wichtigsten deutschen Bands aller Zeiten. Und mit "Monster Movie" haben sie auch noch das Album gemacht, für das Sammler derzeit den höchsten Preis bezahlen. Ich schreibe Irmin Schmidt noch einmal an. Derzeit ist und lebt er in Frankreich. Er gibt uns gerne noch ein weiteres Interview. Und logo – den freien Geister von Can war damals nichts ferner, als irgendwann mal auf einer Liste mit den teuersten Platten Deutschlands zu stehen: "Also erstens kannten wir diesen speziellen Markt sowieso nicht und zweitens denkt man da ja nicht dran. Man denkt einfach, wir machen jetzt mal Musik, die man machen will und dann schauen wir mal was draus wird."

Die Band Can auf einem Gruppenbild in den Siebzigern.

Das Can-Debüt "Monster Movie", das der Münchner Plattensammler Barnim zuhause hütet wie ein Schatz, klingt auch heute, knapp 50 Jahre später, so mutig und weit draußen wie eh und je. Und deshalb wird das gute Stück auch nur zu besonders Anlässen vorsichtig aus der Hülle geholt und aufgelegt, wie Barnim erzählt: "Ich spiele es ab und zu. Das sind dann freudige Ereignisse, wo ich denke 'Ach heute ist mal so ein Tag'. Wenn, dann spiele ich die natürlich im Original". Auch Irmin Schmidt legt die Platte ab und zu auf: "Das erinnert mich dann auch an diese Erfahrung, die man in glücklichen Momenten beim Spielen hat. Wenn man ein einziges Wesen, ein mächtiger pulsierender Organismus wird. Unsere ganze Musik ist der immer wieder neue Anlauf, diesen Zustand herzustellen. Ich weiß, gleich werden wir uns das anhören und obwohl wir es eigentlich alle ziemlich gut finden, werden wir das Gegenteil behaupten. Wir meckern, kriegen uns in die Haare und fangen dann wieder an zu spielen, weil es eigentlich immer doch noch besser gehen müsste. Noch mehr zusammen. Und manchmal hat es geklappt. So wie hier."