Schlecht, Schlechter, Sommerhit Das sind die hundsmiserabelsten Sommerhits der letzten 20 Jahre - gerankt

Trotz Corona blieb es uns auch dieses Jahr nicht erspart: Das Marktforschungsinstitut GfK hat den Sommerhit des Jahres 2020 bekanntgegeben. Der glückliche Gewinner: „Savage Love“ von Jason Derulo & Jawsh 685. Und das, obwohl es kaum Partys und Konzerte gibt, wo sich ein Hit behaupten könnte. Obwohl die allgemeine Stimmung dieses Jahr kein Sommerlied gebraucht - und vielleicht auch verdient - hätte. Und obwohl Corona die Chance gewesen wäre, diese leidige Rubrik endlich zu beerdigen.

Aber immerhin eine gute Sache hat das Ganze. Egal, wie schlecht es uns durch Corona auch gehen mag: Wir sehen, dass es manchen noch schlechter geht. Zum Beispiel den Menschen, die bei der GfK arbeiten und sich jedes Jahr durch die Charts kämpfen müssen, um einen Sommerhit zu küren. Die sind wirklich bemitleidenswert. Denn seit Jahren müssen sie durch die musikalische Hölle namens „Mainstream“ irren und irgendein „Kunstwerk“ zwischen C-Dur und A-Moll zum Sommersong des Jahres machen. Ihr wollt es nicht glauben? Hört euch die „Hits“ der letzten 20 Jahre ruhig an. Wir haben sie nach ihrer - Verzeihung - Beschissenheit gerankt.

20. Lykke Li – „I follow rivers“ (2012)

Wäre ich das Corona-Virus, wäre das wahrscheinlich mein Sommerhit des Jahres, den ich wegen dem Refrain mitgrölen würde. Egal ob Maske, Social Distancing oder Lockdown: „Deep Sea baby, I follow you.“ Trotzdem noch der „beste“ Song auf dieser Liste.

19. El Profesor (HUGEL Remix) – „Bella Ciao“ (2018)

Platz 19, weil die singenden Brüder aus der Netflix-Serie "Haus des Geldes" Legenden sind. Trotzdem ist das ein Remix, den als Sommerhit man noch mehr hasst als Arturito als Serien-Charakter. Und das muss man erstmal schaffen.

18. Yolanda Be Cool vs DCUP – „We no speak Americano“ (2010)

Der ursprüngliche Song „Tu vuò fà l’americano“ handelt von einem Italiener der sich wie ein Yankee benimmt, und ist ein Satire-Hit auf die zunehmende Amerikanisierung Europas. Deshalb ein nicht ganz beschissenes Lied, trotz des unerträglichen Remixes.

17. Emiliana Torrini – „Jungle Drum“ (2009)

Wie die Zeit vergeht. Unglaublich, dass es schon elf Jahre her ist, dass uns Emiliana Torrini mit dieser Trommel-Leiher auf die Bongos gegangen ist.

16. Imany (Filatov & Karas Remix) – „Don’t be so shy“ (2016)

Eigentlich passt die Message, denn es geht um eine Frau, die eine Beziehung mit einer anderen eingeht. Leider wird das alles vom Beat ruiniert, aber was Sommerhits angeht ist „Don’t be so shy“ noch halbwegs zu ertragen.

15. Gnarls Barkles – „Crazy“ (2006)

Does that make me craaaazyyyyyyyyyy? Probably.

14. Kary Perry – „I kissed a girl“ (2008)

Schon der zweite Song über gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Frauen auf dieser Liste. Ist das woke? Oder hören die Charts nur Typen, die von so etwas angeturnt werden? Zu befürchten ist Letzteres.

13. Avicii – „Wake me up“ (2013)

Hatte das Genie Avicii Corona vielleicht vorausgesehen? „Wake me up when it’s all over“ - auf jeden Fall ein passendes Motto für Zeiten wie diese. Nur das mit dem „Mozart seiner Zeit“, wie Avicii oft genannt wird, kann bei diesem Song niemand mehr ernsthaft glauben. Sind nämlich exakt dieselben vier Akkorde wie bei Iggy Pops „The Passenger“. Lala Lala Lalalala.

12. Ozone – „Dragostea Din Tei“ (2004)

Haben wir es damals nicht alle gegrölt? hAllOO? haAAAllOO? nUmAnUmAJAy!

11. Alexandra Stan – „Mr Saxobeat“ (2011)

Leider nicht ganz so woke wie die anderen Liebeslieder auf dieser Liste, denn der Song handelt von einer Frau, die dem Mr Saxobeat erliegt. Und viel mehr Geschichte hat der Song dann auch nicht. Außer halt, dass er hundsmiserabel eindimensional ist.

10. Dante Thomas – „Miss California“ (2001)

Es heißt, dass Dante Thomas dieses Lied in nur zwei Stunden geschrieben hat. Hätte er es doch lieber gleich gelassen und wäre stattdessen zum Tennis oder- MauMau-Spielen.

9. Felix Jaehn feat. Jasmine Thomspon – „Ain’t Nobody“ (2015)

Ein Song, so austauschbar wie eine Zufallsvariable. Manche Leute sagen ja, sie würde der Song gleichzeitig fröhlich und traurig machen. Ich fühle gar nichts.

8. Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – „Prayer in C“ (2014)

Wow, die Zehner Jahre haben uns schon musikalische Abgründe aufgezeit. Dafür sind „Prayer in C“ und „Ain't Nobody“ die besten Beweise. Aber es ist, wie mit dem 2020 - es geht immer noch schlimmer. Wer glaubt, dass es ab hier nicht mehr schlechter werden kann, irrt. Denn wenn die Zehner Jahre ein Abgrund sind…

7. Buddy vs DJ the Wave – „Ab in den Süden“ (2003)

… sind die Nuller-Jahre der musikalische Mariannengraben. Das größte Armutszeichen von „Ab in den Süden“ ist übrigens, dass im Video nicht mal die Sonne scheint. Schaut mal genau hin. Er singt: „Willkommen Sonnenschein“, aber ich sehe nur Wolken.

6. Luis Fonsi – „Despacito“ (2017)

Nein, das ist kein sommerlicher Latin-Swing, sondern ein Four-Chord-Song. Ohne Witz. Das Video hat mittlerweile übrigens fast 7 Milliarden Klicks. Keine Pointe.

5. Shawn Mendes & Camila Cabello – „Señorita“ (2019)

Ein Sommerhit, so heiß, dass man sich eigentlich lieber ein Bügeleisen ins Gesicht drücken würde, als ihn länger als 30 Sekunden anzuhören.

4. Jason Derulo & Jawsh 685 – „Savage Love“ (2020)

Sorry Leute, aber das ist nichtmal wirklich ein Sommerhit. Und „Savage Love“ hat es dieses Jahr irgendwie auch nur wegen TikTok an die Spitze geschafft. Der Beat kommt von einem 17-jährigen Schüler namens „Jawsh 685“ aus Neuseeland. Und den fand Jason Derulo so super, dass er einen ganzen Song daraus gemacht hat, der dann wiederum zum TikTok-Tanz wurde. So geht Musikbiz 2020.

3. Culcha Candela – „Hamma“ (2007)

Als Grundschulkind fand ich den cool. Allerdings können Worte nicht mehr beschreiben, wie hamma-mäßig schlecht dieser „Hit“ gealtert ist. Verdiente Bronze-Medaille.

2. Las Ketchup – „The Ketchup Song“ (2002)

Der Refrain soll angeblich eine phonetische Umsetzung von „Rapper’s Delight“ von der Sugarhill Gang sein. I said a hip hop the hippie, the hippie“. Geht wirklich. Probiert’s mal aus! Macht aber natürlich den Tomatenquatsch nicht besser.

1. US5 – „Maria“ (2005)

Herzlichen Glückwünsch an die Boygroup US5 zum beschissensten Sommerhit der letzten zwanzig Jahre. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Wäre ich das Corona-Virus, käme nach Deutschland und würde dieses Lied hören… dann wäre die Pandemie morgen wahrscheinlich vorbei.