Johnny Cash, Whitney Houston und Nirvana Diese zehn Cover sind besser als die Originale

Johnny Cash – Hurt

Auf seiner letzten Platte "American IV: The Man Comes Around" covert Johnny Cash mühelos Songs aus den 70ern, aber auch von zeitgenössischen Künstlern wie Depeche Mode oder Nine Inch Nails. Besonders seine Interpretation von "Hurt" schlägt ein. So simpel, traurig, und klar singt Johnny den ursprünglich sehr persönlichen Anti-Drogen-Song von Nine Inch Nails-Frontmann Trent Reznor. Heute hat die Cash-Version über 450 Millionen Streams auf Spotify. Fast 400 Millionen mehr als die von den Nine Inch Nails.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Johnny Cash - Hurt (Official Music Video)

Joe Cocker – With A Little Help From My Friends

Als der junge Joe 1969 auf die Bühne des Woodstock Festivals steigt und unter anderem diesen Song performt, hätte wohl niemand damit gerechnet, dass diese Performance Dekaden überdauern wird. Im Original ist "With A Little Help From my Friends" von den Beatles. Cocker gibt dem Song mehr Rotzigkeit, mehr Unperfektheit und mehr Leidenschaft.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. With A Little Help From My Friends

Whitney Houston – I Will Always Love You

Dolly Parton schrieb diesen Song 1974 für ihr Durchbruchsalbum "Jolene". Die Platte und der Titelsong sind legendär. Der Song "I Will Always Love You" wird es erst 18 Jahre später. Durch die Stimme des Jahrhunderts: Whitney Houston.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video)

Jimi Hendrix – All Along The Watchtower

Dieses Bob Dylan-Cover erschien 1968 - ein Jahr vor Jimis Woodstock-Performance. Obwohl Bobby den Song damals im gleichen Jahr veröffentlichte, ist seit mehr als 50 Jahren klar: Das ist nun Jimis Song. Jimi und seine Gitarre im vierminütigen Rausch der Gefühle. Besser wird's nicht.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Jimi Hendrix Experience - All Along The Watchtower (Official Audio)

Jeff Buckley – Hallelujah

Ganz ehrlich. Kein Musik-Connaisseur hätte 1984 gewettet, dass jemand diesen Song auf eine Art besser bzw. gleich gut wie Leonard Cohen interpretieren könnte. Jeff Buckley hat das geschafft – mit Bravour. Bis heute verlieren sich Menschen weltweit in seiner verletzlichen, aber umarmenden Interpretation der Ballade.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Jeff Buckley - Hallelujah (Official Video)

Nirvana – Man Who Sold The World

Das MTV Unplugged von Nirvana gilt als Klassiker der Musikgeschichte. Kurt Cobain wirkt bis heute so, als verstünde er überhaupt nicht, was eigentlich alle an ihm fanden. So als hätte ihn nicht diese bestimmte Magie umgeben. Und als wäre er nicht selbst der Man Who Sold The World, den er da besingt. Nur weniges kann David Bowie das Wasser reichen. Dieses Cover gehört dazu.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nirvana - The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)

Sinead O'Connor – Nothing Compares To You

Die Trennungs-Hymne ist 1985 auf dem Debut-Album von Prince Side-Projekt "The Family" erschienen. Nothing Compares To Prince. Ganz klar. Aber mit ihrer Interpretation hat Sinead O'Connor den Song auf ein anderes Level gehoben, ein persönliches. Bis heute versuchen Sängerinnen aus aller Welt das selbe Feingefühl, den selben Schmerz und die gleichen Stimm-Variationen in ihre Interpretationen zu pressen. Aber auch mit O'Connor ist nichts zu vergleichen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U [Official Music Video]

Travis - Baby One More Time

Die Britpop-Band Travis hat es geschafft, neues Publikum für die Britney-Kunst, für diese eingängige Pop-Perle der Geschichte zu begeistern. In einer Live-Session coverten sie Britneys größten Hit und man muss sagen: Die vier Jungs aus Schottland haben alles gegeben.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Travis - Baby One More Time - Live cover for VH1 Storytellers

Cake – I Will Survive

Gloria Gaynor kann eh niemand das Wasser reichen, ihre Version bleibt unberührt. Aber es ist nur fair, dass diese Empowerment-Hymne auch für Männer und von Männern interpretiert wurde. Auch wir Frauen können manchmal ganz schön Mist bauen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. CAKE - I Will Survive

Jose Gonzalez – Heartbeats

Dieses Cover macht alles anders, als das Original. Anstatt, dass Beat und Synthesizer wie bei The Knife wie ein Messer durch Karin Dreijers Stimme schneiden, kommt Jose Gonzales mit sanften Gitarrenklängen und warmer Stimme ums Eck. Genial.