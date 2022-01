"Maskenlos durch die Nacht" Das ist der Sound der Corona-Maßnahmen-Gegner

Wir haben in die Corona-Maßnahmen-Proteste reingehört, um den Sound der Querdenker-Bewegung mit einer Musik- und Protest-Forscherin zu analysieren. Drei Kategorien an Songs kann man dabei erkennen.

Was haben Marius Müller Westernhagen, Xavier Naidoo und Carina Ottilie Rona, kurz C.O. Rona gemeinsam? Ihre Songs liefen auf Protestmärschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Ja, die Demonstrierenden, die sich vorwiegend Montags gerne zu sogenannten "Spaziergängen" treffen, rufen nicht immer nur: „Friede, Freiheit, Demokratie“, sondern singen und tanzen auch zu einer ziemlich großen Bandbreite an Protest-Songs. Wenn man sie genauer anschaut, fallen drei Kategorien auf.

1. Die Corona-Eigenkomposition

Das sind Songs die Künstler*innen eigens gegen die Corona-Politik der Regierung geschrieben haben, Zum Beispiel Yann Song-King aus Dresden, der sich auch K.G.S. nennt, mit seinem Song „Wenn die Stimmung kippt“.

"Ja, wenn die Stimmung, die Stimmung, die Stimmung kippt. Wenn unter einem Irrenhaus die Zeit-Bombe tickt. Ja wenn die Erde rutscht und der Wind sich dreht, dann ist es für die Mächtigen zu spät." K.G.S. in Wenn die Stimmung kippt

Yann Song-King hat ein Album geschrieben. Der Titel: „Gesammelte Corona Werke“. Auf eine Interview-Anfrage schreibt er, er würde Text und Musik gerne allein sprechen lassen. Also fragen wir nach bei Musik-Wissenschaftlerin und Protest-Forscherin Beate Kutschke. Womit haben wir es hier zu tun? "Man muss bei 'Wenn die Stimmung kippt' zwischen dem Text und der Musik unterscheiden. Der Text ermutigt, sich von staatlichen Autoritäten nicht einschüchtern zu lassen. Und er macht das, in dem er sich über die Corona-Maßnahmen lustig macht. Die Musik dazu ist eingängig und vermittelt Harmlosigkeit." Von daher sei es geschickt gemacht, wenn man ein Protestlied möchte, was die Corona-Pandemie verharmlost.

Der zweite große Querdenker-Hit von Yann Song-King heißt: „Gesundheit statt Freude“ und klingt ganz anders.

"Gesundheit statt Freude. Hygiene-Statut. Regeln statt Freiheit. Deutsches-Reinheits-Gebot!" K.G.S. in Gesundheit statt Freude

Die Message dieses Songs: der Staat und die Maßnahmen sind es, die den Bürgerinnen und Bürgern den Spaß nehmen. Dazu ein Musik-Video, das mit autoritärer Ästhetik spielt.

"Was aber dann wiederum bedeutet, dass diejenigen die so ein Video machen sich wiederum anders verorten", meint Beate Kutschke. Ein Protest-Verständnis, das in Teilen sogar an die 68er-Bewegung erinnert, sagt die Musik-Wissenschaftlerin.

2. Rechtes Liedgut

Ein Beispiel für diese Protest-Song-Kategorie: Der Song „Heimat“ von Die Konferenz. Ein Propaganda-Song mit Protagonisten aus der neuen Rechten. In dem Video zum Song sieht man Hannes Ostendorf von der rechten Hooligan-Band Kategorie C, Xavier Naidoo, Ex-AfD-Mitglied Heinrich Fiechtner und den Verschwörungsideologen Oliver Janich.

"Auch wenn ich schwach bin, es scheint bei dir komm ich zu Kräften! In Berührung mit alten Mächten. Gibt es mir einen Sinn, dass ich von hier bin! Deine Heimat!" Die Konferenz in Heimat

Ein klassisches, rechtspopulistisches Narrativ: die Liebe zum Vaterland, die Liebe zur Heimat, die so weit geht, dass man sogar bereit ist, für die Heimat zu sterben. Das Interessante: Mit Corona-Maßnahmen hat der Heimat-Song von Xavier Naidoo und Co. eigentlich erstmal gar nichts zu tun, erklärt Beate Kutschke: "Im Zentrum dieses Stücks steht ja nicht Corona, sondern die andere Thematik, nämlich Heimat. Und dann wird Corona, könnte man sagen, einfach nochmal annektiert für dieses Thema."

Anders ist das beim rechten Rap-Song „Ich mach da nicht mit“ von Rapbellion. Auch hier singt Xavier Naidoo, diesmal die Hook – es wird aber wegen Corona zum Protest gegen die „New World Order“ aufgerufen. Ein rechter Verschwörungsmythos.

"Ich mach da nicht mit. Es kann gar nicht sein, euer Gift kommt niemals in unsere Körper rein. Die Geschwister und ich, wir wagen den Schritt, wir machen nicht mit!" Rapbellion in Ich mach da nicht mit

3. Cover und Umdeutungen

Westernhagen-Songs werden umgedeutet Auf den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen liefen nicht nur Eigenkompositionen, sondern auch viele bekannte Pop-Songs. Entweder in Cover-Versionen oder im Original. Zum Beispiel „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen.

Ja, der unkaputtbare Klassiker, eine der Hymnen auf die deutsche Wiedervereinigung, ist jetzt auch eine Hymne der Demonstrant*innen. Was sagt Westernhagen dazu? Er will sich nicht äußern, weder schriftlich noch im Interview. Und es ist nicht die einzige Umdeutung, über die derzeit gestritten wird. Auch „Keine Macht für niemand“ von Ton Steine Scherben lief auf den Demos. Und „Get Up, Stand Up“ von Bob Marley, der Reggae-Song gegen Herrschaftsideologie. Dass diese Stücke dort gespielt werden, ist lässt sich nicht verhindern, sagt Musikwissenschaftlerin Beate Kutschke: "Die Bedeutung von Musik ist nicht determiniert. Und das bedeutet einfach, dass natürlich jeder das in seinem Kontext benutzen kann und jeder dann der Musik Bedeutung zuschreiben kann."