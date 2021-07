"Spiral" von Darkside "Das ist für mich der Moment, an dem eine Platte zu leben beginnt - wenn Leute ihre Meinung dazu sagen"

Vor acht Jahren eroberten Darkside mit dem Song "Paper Trails" viele Herzen. Der Electronica-Sound von Nicolas Jaar, dem gefeierten Ambient-Musiker und dazu - das war besonders - das freie Gitarre-Spiel von Dave Harrington. Im Zündfunk landete das Debüt der Beiden in den Jahres-Charts 2013. Und wir präsentierten damals auch das Darkside-Konzert in der Muffathalle. Ausverkauft, psychedelisch und mit einem mysteriösen Support Act.

Als ich mit Dave Harrington zur neuen Platte ein Zoom-Interview führe, beginnt er sich von allein an den Abend in München zu erinnern: "Wenn ich mich richtig entsinne, dann hatten wir doch damals in München einen Special Guest auf der Bühne. Ein Geheim-DJ, der vor unserem Konzert auflegte. Er legte mit einer Maske auf. Aber ich kann dir selbst heute noch nicht verraten, wer das war. Das vergesse ich nicht und deshalb erinnere ich mich noch an München damals. Mir hat sich das alles eingeprägt. Ich habe vor Augen als wir ankamen und das Restaurant, wo wir aßen und welche Wurst ich gegessen habe. Und dieser Geheim-DJ-Gig bevor wir auf die Bühne kamen. Wir hatten richtig Spaß. Wenn du mich fragst, wer es denn nun war: Es war DJ Hell, der so tat als wäre er Acid Pauli, der wiederum so tat, als ob er Aphex Twin wäre."

Die Texte schreibt Band-Kollege Nicolas Jaar

Dave Harrington, der Gitarrist des Duos, hat sich Zeit genommen für ein 20-Minuten-Video-Interview. Er ist gutgelaunt, und erzählt, dass sich Nicolas Jaar und er erstmal lange nicht mehr gesehen haben. Nach der Tour mit dem Album, die über drei Jahre ging. Und dass das erste Treffen gar nicht gleich zum Musikmachen gedacht war: "Als wir uns zum ersten Mal sahen, war das in einem gemieteten Landhaus draußen in New Jersey. Okay, wir hatten schon ein bisschen Equipment dabei: Elektronik, Gitarre, Effekte. Aber wir wollten lieber abhängen und einen Draht für Darkside finden. Wir spielten uns unsere Solo-Sachen vor, sprachen über unsere Leben und ich kochte. Wir wolltes es langsam angehen. So kamen wir in die Spur und bald schon schafften wir pro Tag einen Song. So entstanden die Grundlagen für die neue Platte. Aber der Ansatz war: Lasst uns nur Musik machen, wenn es sich auch gut anfühlt!"

Als ich Dave Harrington zu den Texten frage, meint er, dass die von Nico kämen, so nennt er Nicolas Jaar, aus dem Bauch, ganz direkt, am Mikro. Maximale Info: Die Stücke wurden schon vor der Pandemie geschrieben. Aber zum Inhalt möchte er nichts sagen. Das ist so, als ob er seine Gitarrensoli erklären soll, Note für Note. Da geht doch die ganze Magie verloren, erzählt er mir. Dann dreht er den Spieß um. Was ich zur Platte sage, möchte er wissen: "Ich finde, dass mehr Gitarre zu hören ist als beim Debüt." Dave steigt sofort auf meinen Kommentar ein: "Das ist für mich der Moment, an dem eine Platte zu leben beginnt. Wenn Leute ihre Meinung dazu sagen. Jeder Eindruck zählt. Mich interessiert mehr, wie sie dir gefällt, als dir zu sagen, wie du sie empfinden solltest. Lustigerweise haben mir andere Leute gesagt, dass sie überrascht waren, wieviel Gesang wir diesmal haben. Grossartig! Ich meine, ich liebe Nicos Stimme, ich liebe seine Lyrics. Und du sagst mir, du hörst all die Gitarren raus. Das ist doch auch super als Eindruck!”

"Eine Platten-Leben beginnt erst, wenn Leute ihre Meinung dazu sagen"

Was seht ihr auf dem Cover von "Spiral"? Dave will nichts erklären, verraten oder vorwegnehmen. Der Fan hat immer Recht. Es kommt, wie es kommen muss: Er fragt mich, was ich auf dem Cover zu erkennen glaube. "Einen Regentropfen", antworte ich. “Ich danke dir. Wow, ich liebe das Bild, das du hast", meint Dave dazu. "Wann immer ich nun auf unser Cover blicke, sehe ich deinen Regentropfen. Ich nehme dir diesen Eindruck nicht weg. Danke dafür." "Vielleicht ist es auch eine Wunder-Murmel”, ergänze ich und übersetze es frei mit “marbelous”.