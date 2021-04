Danger Dan So ist der Song "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" entstanden

"Die Entstehungsgeschichte von 'Das ist alles durch die Kunstfreiheit gedeckt' ist für Rechte und Neu-Rechte wahrscheinlich ein noch größerer Alptraum als das Lied selbst. Denn die Geschichte beginnt mit einem geheimen Hinterzimmertreffen: Damals hatte mein Freund Jean Peters, den ihr alle kennt, weil er mal als Clown Beatrice von Storch eine Torte ins Gesicht geschmissen hat, aber auch wegen seines neuen Buchs 'Wenn die Hoffnung stirbt, geht’s trotzdem weiter'. Jean Peters hatte zu einem Salon eingeladen. Er meinte, das wäre ein schöner Gegenentwurf zu rechten Seilschaften oder Burschenschaften wie 'Der Flügel' oder so, wo sich Leute Jobs und Positionen zuschieben und Lobbyarbeit machen. Da hat er gesagt: Das wäre doch cool, wenn wir das 'von links' auch machen. Zum Salon kamen spannende Gäste aus Kunst, Kultur und Medien und wir haben zusammen überlegt, was man machen kann. Wie geht’s uns mit unserer Resignation, was machen wir gerade so und wie geht’s weiter? Eine Erkenntnis des schönen Abends war, dass wir die Spielräume, die uns Kunstfreiheit bietet und auch die Erzählmöglichkeiten, die wir in der Kunst haben, viel besser und schlauer anwenden und nutzten könnten. Ansonsten kann ich mich nicht mehr an so viel erinnern: Es gab leckeren Käse und guten Wein, die Leute waren sehr nett. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, hatte mich gefreut, war so inspiriert und hatte Bock, hab' angefangen zu schreiben und dieses Lied ist daraus geworden. Und das ist nun in der Welt da draußen und ist nicht mehr rückgängig zu machen."