"Kunstfreiheit" Der Nürnberger Desirenen-Chor singt unseren Song des Jahres von Danger Dan

2013 haben vier Freundinnen den Frauenchor Desirenen in Nürnberg gegründet. Die Leitung hat die profesionelle Musikerin Aga Labus. Geprobt wird in der DESI Nürnberg. Aktuell besteht der Chor aus 43 Mitgliedern, allerdings wurde wegen der Corona-Abstandsregelungen der Chor für neue Interessentinnen vorerst geschlossen. Auf der Homepage des Chors gibt es eine Warteliste, auf der man sich eintragen kann. Im Repertoire des Chors: Zündfunk-Favorites wie "Pirate's Gospel" von Alela Diane, "Royals" von Lorde oder auch Songs von Florence & The Machine.