25 Jahre "Homework" Daft Punk: "Wir versuchen einfach, etwas Neues zu machen"

Am 20. Januar 1997 kam es in die Läden: Das Daft Punk-Debüt „Homework“ gilt heute als eines der einflussreichsten Alben der elektronischen Tanzmusik – auch wenn es in Deutschland nur auf Platz 48 und in den USA nur auf Platz 150 der Charts landete. Dafür kam sie später im Rolling Stone auf „Platz 1 der besten Electronic Dance Music / EDM-Alben aller Zeiten“. Der Zündfunk traf die beiden aus Paris stammenden Musiker Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo damals in Köln zum Interview. Die beiden waren damals 21 und 22 Jahre alt und haderten noch nicht mit den Schattenseiten des Erfolgs: Noch mussten sie ihre Gesichter nicht unter ihren Glitzerhelmen verbergen. Nach ihrem Debüt war die Popwelt nicht mehr die Alte. Wir finden es ist ein guter Zeitpunkt, sich das Interview von damals noch einmal durchzulesen.

Zündfunk : Guy-Manuel de Homem-Christo, bist du verwandt mit dem Künstler Christo?

Guy: Nein, bin ich nicht, der Name kommt aus Portugal, mein Vater stammt von da.

Und dein Name, Thomas?

Thomas: „Bangalter“ kommt aus dem Polnischen, ich glaube, wir hießen dort „Bankhalter“ oder so. Mein Ur-Großvater kam aus Polen oder Russland.

Und dein Dad macht Disco-Musik, oder?

Thomas: Ja, er macht Disco. Er produzierte die Gibson Brothers, schrieb ihre Hits „Cuba“ und „Que Sera Mi Vida". Auch andere Sachen aus den 70ern sind von ihm. „D.I.S.C.O.“ von Ottawan oder „A.I.E. A Mwana“ von Black Blood. Aber genau deshalb wollte ich keine Musik machen. Er riet mir ab. Die Kritiker seinen zu mächtig. Er hat uns aber Ratschläge gegeben, eher juristischer Art. Sonst nichts. Er macht seinen Sound, wir machen unser Zeug.

Wie kam es zur Gründung von Daft Punk?

Thomas: Wir mochten ähnliche Filme und Platten und gründeten dann eine kleine Rockband. Unser Name war zunächst „Darlin‘“ - benannt nach einem Lied der Beach Boys. 1991 brachten wir ein paar Lieder auf dem Label der Band Stereolab heraus. Und da gab es eine schlechte Kritik im Londoner Magazin Melody Maker. Wir klängen wie „daft punk“ – wie „dummer Punk“. Das haben wir uns gemerkt. Als wir dann unseren Sound änderten - weg vom Rock’n‘Roll und ran an die Maschinen – da erinnerten wir uns an die Kritik und nannten uns „Daft Punk“. Irgendwann fanden wir reguläre Konzerte nicht mehr so spannend, aber Dance-Partys interessierten uns sehr. Die Energie, alles war dort so positiv. Die Gitarren-Szene verblich dagegen und war ermüdend.

Schon vor dem Debüt hattet ihr mit „Da Funk“ einen Club-Hit, der simpel gestrickt, aber effektiv ist. Wie lange braucht ihr für eure Songs?

Thomas: Normalerweise nicht lange. Zwei bis drei Wochen pro Stück. Manchmal auch nur zwei, drei Tage. Wir mögen es roh, spontan, schnell. „Da Funk“ war schon der zweite Track für das schottische Label „Soma“. Das betreiben die Jungs vom Techno-Duo „Slam“. Wir gaben ihnen ein Tape, als sie in Paris auflegten. Sie veröffentlichten dann tatsächlich unsere beiden ersten Stücke – da nannten wir uns schon „Daft Punk“. „Da Funk“ ist die Vorabnummer fürs erste Album. Auf dem Debüt klingt jedes Lied anders. Das ist für uns interessanter, als „Da Funk“ zu imitieren. Wir haben dazu ein Video von Spike Jonze drehen lassen. [Bekannt für den Clip zu Fatboy Slims „Praise You“ und die Filme „Being John Malkovich“ und „Her“.)

Was hat es mit dem Titel auf sich?

Thomas: „Homework“ ist einerseits ein Sprachwitz, eine Anspielung an unser Genre – wir machen ja „House Music“: „House“ und „Homework“, das passt doch zusammen. Aber der Titel steht natürlich für „Lernen“. Das macht man doch als Musiker, oder? Man übt und probt und zeigt dann das Ergebnis. Wie ein Schüler. Was die Musik betrifft, lernen wir noch, sind wir noch Studenten.

Thomas, du hast Soziologie studiert, und du, Guy, hast als Grafikdesigner und Illustrator gejobbt. Stammt das Cover der Platte von dir?

Guy: Nein, es ist zusammen entstanden. Unser Logo sieht aus wie ein Aufnäher einer Hardrock Band.

Thomas: Wie von Metallica oder Motörhead. Wir haben den roten Faden auf dunklen Stoff gestickt. Aber nicht auf eine Jeans, sondern auf schwarzen Satinstoff. Und im Innencover sieht man ein Kinderzimmer, in dem lauter Fan-Artikel liegen.

Guy: Neben dem Hausaufgabenheft liegt ein Plattencover von Chic – und an der Wand hängt ein Tourplakat der Hardrock-Band Kiss.

Euer Song „Teachers“ ist eine lange Danksagung, eine Aufzählung eurer Vorbilder – u.a. Paul Johnson, George Clinton, Lil Louis, Dr Dre, Jeff Mills, Green Velvet, Robert Hood, aber auch DJ Hell und DJ Tonka aus Deutschland. Seht ihr auch euch als Pioniere?