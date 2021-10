Spuren- und Erbensuche Wir erinnern an DAF - und feiern die Erben der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft

Gabi Delgado-Lopez und Robert Görl - zusammen waren sie DAF die Deutsch-Amerikanische Freundschaft, eine der einflussreichsten Bands aus Deutschland. Aus einer Punk-Haltung heraus haben die Beiden Proto-Techno gemacht, eine Musik, die es so in der Form noch nicht gab. Unerhörte Musik, Musik, die provoziert, Texte, die hart waren, die knallen. Im Frühjahr 2020 starb DAF-Sänger Gaby Delgado-Lopez an einem Herzinfarkt in seiner Wahlheimat Portugal. Lange war nicht klar, ob und wie es für das Duo weitergeht.