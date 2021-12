„Hannah-Arendt-Akademie“ Lehrt ein Verein in Starnberg Verschwörungsglauben?

So war vor Beginn der Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins zu lesen. Ebenso wie die Schlagworte „Jetzt anmelden: Nur 150 Euro/ Semester“, „Studium Generale“, und „Semesterabschlussarbeit“. Was wiederum zum zweiten Teil des Namens passt: „Akademie“.

Akademie ist kein geschützter Begriff

Dass in diesen Vorträgen Corona verharmlost werden könnte und dass Verschwörungserzählungen verbreitet werden könnten, davor warnt auch die Sozialpsychologin Pia Lamberty. Sie ist Expertin für Verschwörungsideologien und hat sich angeschaut, wer unter den Vortragenden ist: „Daniele Ganser ist schon lange dafür bekannt, dass er die Terroranschläge vom 11. September anzweifelt. Gunnar Kaiser ist ein YouTuber, der Philosophie lehren wird, und er ist auch im Netzwerk von Corona-Leugner:innen aktiv. Max Otte ist Chef der Werteunion und war vorher auch für die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung tätig. Beteiligt ist beispielsweise auch Stefan Lanka, der bei Querdenken in Stuttgart aktiv war, Aids leugnet und Impfgegner ist. Also da ist schon das ‚Who’s who‘ der verschwörungsideologischen Szene vertreten.“

Der Verein äußert sich nicht zu den Inhalten

Corona scheint die ideologische Klammer dieser Szene zu sein, ein Kitt, der unterschiedliche Feindbilder vereint. Ob die Beteiligten all dies unwidersprochen in den Vorträgen des Vereins verbreiten, lässt sich schwer überprüfen. Der Verein selbst möchte sich auf unsere Anfrage nicht äußern. Und Zutritt zu den Videokonferenzen haben nur jene, die sich mit einem Lebenslauf, Motivationsschreiben und ihrem Abiturzeugnis beworben und 150 Euro an den Verein überwiesen haben. Nicht einmal der Newsletter steht allen offen, diese Erfahrung hat zumindest Journalist Meisner gemacht: „Ich habe mich für den Newsletter der Akademie eingetragen, habe dann aber nie eine Mail bekommen. Also die filtern dann und gucken offenbar, dass sie Publikum bekommen, das dem Verschwörungsglauben anhängt.“