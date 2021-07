Generator Podcast: Corona City? Wie die Pandemie unser Leben in der Stadt verändert

In der Pandemie hat die Politik schnell gehandelt und das Stadtbild mit Schanigärten und neuen Fahrradwegen verändert. Wie ist das Leben in einer "Corona City"? Was muss bleiben, was kann wieder verschwinden?

Ob Schanigarten oder neuer Fahrradweg: Während der Pandemie zeigte sich, wie schnell Politik handeln kann. Wo waren die Lockdowns „Brandbeschleuniger“ einer Entwicklung? Wo vielmehr ein „Fernrohr“ in die Zukunft der Stadt, in der wir leben wollen? Was muss bleiben, was kann wieder verschwinden? Oft wich das quirlige urbane Lebensgefühl einem nervigen Aufeinander-Hocken in Homeschooling und Heimarbeit.

Selbstbestimmtes Wohnen und Nearby-Office

Aus den Erfahrungen der Pandemie plädiert die Architektin und Stadtplanerin Ina Laux für einen anderen Wohnungsbau: „Räume müssen auch mehrfach codierbar sind. Also dass ich die umgestalten, umnutzen, uminterpretieren kann, vom Schlafraum zum Broadcast-Studio für meine Zoom-Konferenzen. Wenn du dann auf einmal daheim arbeiten musst und feststellst, dass du Kreuzschmerzen hast, weil das am Küchentisch einfach nicht funktioniert, dann sieht man auch die Endlichkeit der eigenen vier Wände“. Dazu passend hat die Münchner Industrie- und Handelskammer bereits einen Trend ausgemacht: Satelliten der Unternehmenszentrale in den Vororten.

„Wo Unternehmen ihren Mitarbeitern dann die Infrastruktur bieten. Sie haben da den Laptop mit dem großen Bildschirm und können in Ruhe telefonieren, sich auch austauschen und zusammenkommen. Aber sie müssen eben nicht immer den Weg nach München auf sich nehmen“, skizziert Annette Hilpert, IHK-Referatsleiterin für Stadt- und Regionalplanung, Standortberatung und Mobilität, ein zukünftiges Szenario der „Corona City“.

Kampf um den öffentlichen Raum

„Gerade für für junge Menschen oder Menschen mit kleinem Geldbeutel ist es wichtig, dass Sie auch Orte haben, wo es keinen Konsumzwang gibt. Ansonsten würde das heißen, die Stadt gibt es nur noch für reiche Menschen“, sagt Judith Greill, die Vorsitzende des Kreisjugendrings München-Stadt. Statt die Auseinandersetzung mit jungen Menschen zu suchen, delegiert die Politik sie an die Polizei. Judith Greil fordert mehr Entgegenkommen: „Ich finde es grundsätzlich falsch zu sagen, feiern oder Spaß haben sei etwas Schlechtes, und das könne man während der Pandemie ja mal aussetzen. Das ist keine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Und darüber hinaus brauchen wir mehr Orte, wo Menschen, auch junge Menschen, sich einfach treffen können, Räume, die sie selber gestalten können.“

Öde Innenstadt

Schanigarten in München Eindeutig ein „Brandbeschleuniger“ war die Pandemie für die Innenstädte. Stadtplanerin Ina Laux: „Also das sind diese Donuts, von denen wir sprechen, also außen herum habe ich das fette Einfamilienhausgebiet. Was früher mal die Dorfmitte war, ist brach gefallen. Außen Zucker in der Mitte ein Loch.“ Das Loch kann übrigens auch eine mit Langeweile vollgestopfte Einkaufsmeile sein. Annette Hilpert von der IHK sieht die Lösung darin, „zusätzliche Anreize zu bieten für Menschen, sich lange in der Innenstadt aufzuhalten und eben nicht nur einkaufen zu gehen, sondern auch in die Gastronomie zu gehen, das mit Kultur zu verbinden und auch mit einem Aufenthalt über mehrere Stunden.“ Pünktlich zum Ende des Lockdowns im Sommer 2021 will das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit einem Modellversuch „Starke Zentren“ gegensteuern.

„Da spielt eine männliche Sichtweise auf Mobilität eine Rolle“

Die Pandemie hat unser Mobilitätsverhalten in der Stadt verändert. Müssen wir nun „zurück auf Los!“, sprich in den Stau? „Da spielt eine männliche Sichtweise auf Mobilität eine Rolle“, sagt der Mobilitätsaktivist Martin Bauhof. Er bereitet sich gerade auf Proteste gegen die kommende Internationale Automobil Ausstellung „IAA Mobility“ in München vor und meint das Klischee der autogerechten Stadtgesellschaft sei vorbei: „Der Mann geht morgens aus dem Haus, steigt in sein Auto, fährt zur Arbeit, arbeitet acht Stunden, fährt zurück, setzt sich zuhause vorn Fernseher.“ Vielmehr müsse der Verkehr in der Corona City dezentral sein und die Verkehrspolitik sich an der Care-Arbeit orientieren: „Wenn man sich die Wege von Frauen anschaut, die ja viel mehr Care-Arbeit leisten, die haben viel diversere Wege. Erst zur Kita, dann einkaufen, dann den Einkauf zurückbringen, dann vielleicht die Oma pflegen, dann das Kind von der Kita abholen, noch zur Schule, weil da noch irgendwas erledigt werden muss, wieder nach Hause. Diesen Blick müssen wir eigentlich viel mehr anlegen und die Städte da drauf ausrichten.“