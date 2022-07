Endzwanziger in München "Fett und fett" zeigt, wie man mit kleinem Geld eine großartige Comedy-Serie hinkriegt

Für die Authentizität kann ich auf alle Fälle schon mal bürgen, weil die Serie in München spielt, auch ganz in der Nähe vom BR-Funkhaus. Mich hat die erste Folge hochaggressiv gemacht: Jaksch, so heißt der Protagonist der Serie, schildert bei einer Psychologin seine Probleme und anhaltende Pechsträhne. Und die Psychologin ist super unsympathisch. Da habe ich fast schon Ausschlag bekommen, weil es mir ein bisschen zu klischeehaft war und dann – Bäm – der Twist: Plötzlich spricht die Psychologin mich als Zuschauer an. Und was soll ich sagen? Mein Hass schlägt in Begeisterung um. Nur ein Twist von mehreren, die "Fett und fett" so sehenswert machen.