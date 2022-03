Clubs in Bayern wieder offen Der Moscow Mule heißt jetzt Kiew Mule

Die Clubs in Bayern haben aufgemacht – mal wieder. Aber es ist einiges anders als vor vier Monaten. Unser Autor war am Eröffnungswochenende in München unterwegs und hat sich umgehört, wie die Menschen den Abend erlebt haben.

Freitag, 23 Uhr, vor dem Club „Harry Klein“ in der Münchner Innenstadt. Unzählige Menschen warten dicht an dicht gedrängt darauf, von der Security reingelassen zu werden. Es herrscht beste Stimmung und die Euphorie der Feierwütigen ist spürbar. „Ich freue mich, alle Leute wiederzusehen, sie miteinander tanzen zu sehen, zu lachen und einfach eine gute Zeit zu haben“, sagt ein Mann in der Schlange vor der Garderobe. „Tanzen, Party!“, schreit eine junge Partygängerin über die Bässe hinweg ins Mikro. Erst vor drei Tagen sei sie 18 geworden, erzählt sie. „Deswegen muss ich das jetzt voll ausleben und ich bin richtig gehyped!“

Seit dem vierten März darf in Bayern nach Restaurants und Bars auch die sogenannte Nachtgastronomie wieder aufmachen. Wieder einmal mussten die Clubs des Freistaats in kürzester Zeit alles hochfahren: Getränke bestellen, DJs organisieren und Angestellte einberufen. Wieder einmal haben sie es geschafft. Für Peter Fleming, einer der Clubbetreiber des Harry Klein, ist das ein wichtiger Tag. Mit „Wir sind wieder da“ haben sie den Abend angepriesen, und genau dieses Gefühl hätten sie auch.

Im Oktober 2021 durften die Clubs in Bayern auch schon öffnen: Party im Münchner Elektroclub Harry Klein. Es sei anders als im Oktober, als sie auch zwischenzeitlich öffnen durften: „Jetzt hat man ein bisschen mehr Sicherheit, dass man länger aufbleiben darf“, sagt er. Zwar schwirre ihm die Frage „Wie wird der Herbst?“ im Hinterkopf herum. „Aber jetzt sind wir erst mal wieder da.“ Die Clubbetreiber sind also bereit, die Gäste gut gelaunt und alle ziehen mit.

Ein mulmiges Gefühl bleibt

Aber da ist doch noch etwas. Einige berichten, dass ein mulmiges Gefühl bestehen bleibt. „Es fühlt sich schon komisch an“, sagt ein junger Partygänger im Eingangsbereich. Vor allem, wenn die Security sage, „Maske runter!“ – eine ungewohnte Aufforderung. Normalerweise hieße es ja immer: „Maske auf!“ Eine andere Besucherin überlegt: „Es ist schön, die Leute feiern und ohne Mundschutz zu sehen – wobei es schon komisch ist.“ Die Maske gebe eine Art Schutzgefühl, und das sei nun weg. Ein Gast kritisiert, dass die Testpflicht für Geboosterte entfällt. Er denkt an das Infektionsrisiko. „Ich persönlich fände es besser, wenn sich einfach alle testen lassen“, sagt er.

Es ist aber nicht nur das Virus, das die Menschen an diesem Abend beschäftigt. Auch der Krieg in der Ukraine verschwindet bei manchen selbst im dunklen Club nicht aus den Gedanken. Ein Besucher ist da ganz besonders betroffen: Vladimir. Er ist in Odessa in der Ukraine geboren und hat noch Familie dort. Die Woche sei hart für ihn gewesen, sagt er: „Ich merke, dass ich nicht mehr der bin, der ich war.“

Club spendet Eintrittsgelder

Trotzdem ist Vladimir heute in den Club gekommen. Seine Freunde haben ihn mitgenommen. Er habe sich gedacht: „Okay, Ablenkung tut mir schon gut.“ Nicht nur auf der Seite der Besucher, sondern auch bei den Betreibern ist der Krieg in Europa ein Thema. So heißt der Moscow Mule im Harry Klein nun Kiew Mule. Und die Rote Sonne, ein anderer Münchner Club, spendet den kompletten Eintritt des Eröffnungswochenendes an Hilfsorganisationen.