Künstler*in Claud „Leider tendiere ich manchmal dazu, mich in straighte Leute zu verlieben“

Wer die Welt mit Clauds Augen sehen will, muss nur das Cover des Debütalbums anschauen. Claud hat es selbst entworfen. Eine bunte, wilde Comic-Welt. Mittendrin ein großes gelbes Gesicht mit weit aufgerissenen Augen, eine kleine Frankensteinnarbe auf der Stirn und zweifarbige Wuschelhaare. Die linke Seite blau, die rechte knallgrün. Genau so trägt Claud die Haare. Es ist ein Selbstportrait. Claud gezeichnet als außerordentlich niedliches Monster. Oder besser als "Super Monster". Eine Mischung aus Superheld und Monster. Natürlich mit Superkräften.

"Ich hab mich gemalt, wie ich auf Sternen laufe und auf den Mond klettere", erzählt Claud im Interview. "Also das sind offensichtlich meine Superkräfte. Meine anderen sind, mich komisch auf Partys zu verhalten und sehr viel Kaffee zu trinken." "Super Monster" heißt das Debütalbum von Claud. Wäre es ein Film, es wäre das Gegenteil von einem Superhelden-Blockbuster. Es wäre ein kleiner sympathischer Indie-Film, so wie die John Hughes Filme in den 80ern, wo die jugendlichen Held*innen alle Outsider sind und in ihren amerikanischen Vororten die kleinen und großen Dramen des Erwachsenwerdens durchleben und durchleiden. Und ja, gelitten hat Claud auch.

Debütalbum "Super Monster" wie ein sympathischer Indie-Film

"In der Mittelstufe hat es angefangen, ich wurde ein bisschen gemobbt. Da hab ich zum ersten Mal festgestellt, wie grausam diese Welt ist. Ich hatte echt keine Lust mehr auf die Leute in meiner Stadt, ich hab’s gehasst. Ich fand alle kacke. Ich hab innerlich richtig dicht gemacht. Ja, Mittelstufe war wirklich hart für mich. Und als ich älter wurde, hatte ich nur einen kleinen Kreis von Freund*innen, weil ich immer Angst hatte zurückgewiesen zu werden." Von den Unsicherheiten, die an einem nagen, von Freundschaften und natürlich immer wieder von der - meist unglücklichen - Liebe handeln dann auch Clauds Songs.

Aufgewachsen ist Claud in einem Vorort von Chicago, witzigerweise genau da, wo die meisten John Hughes Filme gespielt haben. Claud wäre die ideale Besetzung für eine Neuauflage. Diesmal für die Generation Z. 21 Jahre alt, nur 1,50 Meter groß, weder Frau noch Mann. Also nicht binär. Und queer. Besonders ein Song hat Claud 2019 richtig Aufmerksamkeit gebracht: "Wish You Were Gay". Darin geht’s um die schmerzhafte Erfahrung, als queere Person in eine Hetero-Person verliebt zu sein.

"Tendiere manchmal dazu, mich in straighte Leute zu verlieben"

"Den Song 'Wish You Were Gay' zu nennen war schon etwas riskant, weil Billie Eilish damals gerade einen Song mit dem selben Titel veröffentlicht hatte. Aber viele meiner Songs – ob ich es jetzt explizit formuliere oder nicht – handeln nun mal davon, dass ich mir wünsche, dass jemand queer ist. Leider tendiere ich manchmal dazu, mich in straighte Leute zu verlieben. Ich wusste, dass der Billie Eilish Song schon draußen war, aber ich hing zu dem Zeitpunkt schon so an meinem Song und wollte nur wegen ihr jetzt nicht den Titel ändern. Nichts gegen Billie, ich liebe ihre Musik. Aber in meinem Song geht‘s wirklich darum, gay zu sein und ich wollte ihn veröffentlichen."

Man muss dazu sagen: Billie Eilish wünscht sich in ihrem Song, dass ihr Angebeteter schwul wäre, weil das erklären würde, warum er nicht an ihr interessiert ist. Taugt im Gegensatz zu Clauds Song natürlich nicht gerade als queere Hymne. So schön es ist, als Idol für nicht-binäre Menschen und solche aus der LGBTQ*-Community zu gelten, manchmal empfindet Claud es auch als Last. Eine, die Künstler*innen, die zufällig nicht queer sind, nicht tragen müssen. Aber immerhin: die Last, wenn man so will, verteilt sich auf immer mehr Schultern. King Princess, Girl in Red, Clairo – mit der Claud auch die Band Shelly hat - und die Überfliegerin Arlo Parks: Lauter Künstler*innen, die ganz selbstverständlich mit ihrer Queerness umgehen und sie damit einfach normal machen.

Lauter Künstler*innen gehen selbstverständlich mit ihrer Queerness um