City of Pop - Ausgabe 2020 City Of Pop - unser Telefonquiz für Musik-Fans

Die Zündfunk-Moderatoren Tobi Ruhland und Ralf Summer.

We're back in the game! Die City of Pop ist zurück - das interaktive Telefon-Popratequiz. Sechs Kandidaten aus ganz Deutschland treten in den Disziplinen Cover-Bingo, Popmärchen und Mashupwurst-Raten gegeneinander an im Kampf um den Titel als "Jahresbürgermeister*in der City of Pop". Hauptgewinn ist eine eigene Mixtape-Zündfunk-Sendung. Mit Tobias Ruhland und Ralf Summer.