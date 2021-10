China Dieses Pop-Duo erreicht mit rosaroter Regime-Kritik Millionenklicks

Ein Haus, das aussieht, als würde es im Auenland stehen und einen Hobbit beherbergen. Tatsächlich wohnt ein Panda darin. Er trägt eine Latzhose in pinker Camouflage-Optik, reckt und streckt sich. Es ist Zeit für seine Morgengymnastik. Süß!

Die nächste Kameraeinstellung zeigt, ebenfalls von Kopf bis zu den Söckchen in Rosa gehüllt und mit einer Herzchenbrille auf der Nase, den Rapper Namewee. Der rappt aber gar nicht. Er singt so schnuckelig-schunkelig wie auf einem Kindergeburtstag. Doppelt süß!

Auftritt Kimberley Chen, Model und Musikerin in Personalunion, perlenbehangen und im Minirock-Chanel-Kostüm. Die Augen kullernd und die Lippen duck-gesichtig gespitzt, setzt sie zum Duett an und warnt: „Pass auf dein gläsernes Herz auf!“

Supersüß – und verboten

Was süß, doppelt süß, supersüß klingt, ist eigentlich eine knallharte Abrechnung mit Chinas kommunistischem Regime und Nationalismus. Der Song „玻璃心 / Fragile“, oder wörtlich übersetzt „Herz aus Glas“, wurde nicht umsonst aus Sina Weibo entfernt. Sina Weibo ist der größte chinesische Mikroblogging-Dienst, installiert als Pendant zu Twitter und Facebook und kontrolliert von regimekonformen Filtern und Zensoren. Auch andere chinesische Plattformen haben den Song und die Accounts der beiden Musiker geblockt.

Auf der Videoplattform YouTube, die genau wie Facebook und Twitter in China gesperrt ist, hat der Song seit seiner Veröffentlichung am 15. Oktober trotzdem gut zwölf Millionen Aufrufe erreicht. „Thanks for loving it“, schrieb Rapper Namewee unter das Musikvideo. „Danke, dass ihr ihn liebt.“ Besonders viele Klicks kommen aus Taiwan, wo die australische Musikerin Kimberley Chen lebt, sowie aus Hongkong, Australien, Singapur und Namewees Heimat Malaysia.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. 聽見玻璃心碎的聲音... 黃明志 Ft.陳芳語【玻璃心】@鬼才做音樂 2021 Ghosician

Spitzen gegen Partei und Parteisoldaten

„Macht euch mal nicht ins Hemd, in dem Song geht es doch nur um die Liebe zu kleinen Tieren“, schrieb Namewee nach der Sperrung sinngemäß auf Facebook. Der Song sei ideal geeignet für Kinder, da pädagogisch wertvoll. Und in einem am Freitag veröffentlichten Behind-the-Scenes-Video erklärte er: „In dem Song geht es darum, dass die Dinge, die wir sagen, Leute unabsichtlich verletzen können.“

Natürlich ist in „Fragile“ vom Panda bis zur Parodie nichts unabsichtlich. Was wie eine Mischung aus Kinderlied und Liebeslied daherkommt, von dem der rosa Zuckerguss nur so tropft, enthält eine ganze Reihe von Spitzen gegen Chinas kommunistische Partei und ihre Parteisoldaten. Da wäre zum Beispiel diese Liedzeile (das Musikvideo hat glücklicherweise englische Untertitel):

"Es ist illegal, die Firewall zu durchbrechen. Wenn Winnie Puuh dich erwischt, wirst du schmerzlich vermisst." Zeile aus dem Song '玻璃心 / Fragile'

Die Great Firewall ist Chinas Internetzensursystem. Und mit Winnie Puuh ist Staats- und Parteichef Xi Jinping gemeint. Seit 2013 kursiert der Vergleich mit dem Kuscheltier immer wieder im Netz – obwohl die Zensoren emsig löschen. Neben Bärchen Puuh und dem eingangs erwähnten Panda (das Maskottchen der Nation) tritt auch eine plüschige Fledermaus im Musikvideo auf – wohl eine Anspielung auf die Corona-Pandemie.

Und sogar die Internierungslager in Xinjiang im Westen Chinas, in denen die chinesischen Sicherheitsbehörden unzählige Uiguren, Kasachen und Kirgisen einsperren, sprechen Namewee und Chan im Song unverblümt an:

"Zensiere alle sensiblen Begriffe. Schicke die Leute in Umerziehungslager und zur Melonenernte." Zeile aus dem Song '玻璃心 / Fragile'

Der Song parodiert außerdem chinesischen Nationalismus. Oder, um genau zu sein: chinesische Nationalisten und Nationalistinnen. Dem Musikvideo ist ein Warnhinweis vorgeschaltet: „Please be cautious if you are fragile pink” – eine Warnung an alle fragilen Pinken da draußen.

Mit „Little Pink“, also „den kleinen Pinken“, sind nationalistische Internet-Trolle gemeint. Ihr im Internet zur Schau gestellter Nationalismus wendet sich in Kommentaren, Emojis und Memes gegen Regimekritik oder die Unabhängigkeit Taiwans von der Volksrepublik China.

Die Farbe Pink ist kein Zufall

Als „pink“ werden sie deshalb bezeichnet, weil sich die lose Gruppierung um das Jahr 2008 herum in einem Literaturforum mit pinkem Hintergrund zusammengefunden haben soll. Und weil sie als überwiegend weiblich gilt. Das könnte allerdings auch ein sexistisches Vorurteil sein à la: „Die mädchenhaft naiven Fangirls des Systems, die die Parteiführung anhimmeln wie Popstars.“ Anderseits ist „Little Pink“ längst zu einer Chiffre für chinesischen (Online-)Nationalismus geworden und die Kritik daran.