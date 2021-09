"Musical Genius" Unterwegs auf der "Music is back"-Tour mit Pop-Genie Chilly Gonzales

Um die ganze Sendung zu starten, einfach oben aufs Bild klicken. Für den Zündfunk hat Chilly Gonzales außerdem ein Extra, eine Pop-Master-Class aufgenommen. Die gibt es hier zu hören:

Bereits im Mai und nach einer langen Pandemie-Pause hat Chilly Gonzales seine Tour “Music is back” begonnen. Zusammen mit dem Hamburger “Kaiserquartet” spielt er an diesem Abend zwei ausverkaufte Konzerte in dem prächtigen Kurhaus in Wiesbaden. Im Morgenmantel und Pantoffeln sitzt er an seinem Bechstein-Flügel und begrüßt sein Publikum, so wie wahrscheinlich kein anderer Künstler sonst in so einem Haus.