"Change" Anika beschwört die Sehnsucht nach Veränderung – gegen Trump und die Narzissten unserer Zeit

Gleich der Album-Opener „Finger Pies“ zeigt, was sich in Anikas Musik verändert hat. Mit eingängigen Melodien schafft sie einen faszinierenden Kontrast zur kargen Post Punk und No-Wave-Monotonie der Anfangstage. Wahwah Gitarren-Licks tanzen in Hallräumen und beamen uns zurück in die 60er zu psychedelischen Räuschen. Aber „Finger Pies“ ist kein Love&Peace Hippie-Moment sondern eine Art Rache-Song, gegen die Narzissten dieser Zeit. „Einer von ihnen saß ziemlich lange Zeit in Nordamerika an der Macht – und er hatte viele Follower“, erzählt Anika.

Anika erzeugt subtile Spannung mit anziehender Wirkung

Zwar sind Post Punk, New und No Wave, so wie Dub, immer noch die Herzkammern, die das Album in Schwung bringen. Aber der brutale, wuchtige Minimalismus ist einer dichten Vielfallt aus Electronic-Versatzstücken und Melodieteilchen gewichen. Der Sound ist verdichtet, die Songs verbreiten eine subtile Spannung mit enorm anziehender Wirkung. Auf dem Titelstück „Change“ beschwört Anika die Sehnsucht nach Veränderung, dann zieht sie kurz die Rollläden hoch, lässt die Sonne herein und redet wie eine Schamanin klar, ruhig und eindringlich auf uns ein. Mantra artiger Optimismus. Ihr neues Album beschreibt Anika selbst als „a vomit of emotions, anxieties and empowerment.“ Erbrochenes ist vielleicht nicht der erste Gedanke beim Hören von „Change“, aber der ständige Mix aus positiven und negativen Gefühlen, die von Anika transportierte Dringlichkeit und die bohrenden Fragen, die diese Platte aufwirft, beschreibt sie mit diesem unschönen Vergleich treffend. Schließlich wurden die Stücke auf „Change“ zu Zeiten der extremen Isolation aus der puren Emotion heraus geschrieben. Anikas Botschaft: „Change ist Ausdruck einer Hoffnung, dass wir Menschen uns doch ändern können. Geschrieben in der Zeit von Brexit und als Trump gewählt wurde. Ich habe nur gedacht, wie können wir das aushalten, wo soll das hinführen, wie geht es weiter?“