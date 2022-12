Cancel Culture Konzert von Frei.Wild verbieten? So einfach ist es nicht

Es ist keine neue Forderung, Konzerte zu boykottieren. Doch ist der Wunsch legitim? Bringt es unsere Gesellschaft voran? Klar, Veranstaltungen von eindeutig verfassungsfeindlichen Bands gehören in einer Demokratie unterbunden. Aber was ist mit dem Graubereich? Und wo fängt der überhaupt an? Reichen schon einzelne Songzeilen, die diskriminieren? Timo Büchner ist Politologe und Journalist. Er arbeitet zur rechten Musik-Szene und findet die Forderung, der Band Frei.Wild keine Räume zur Verfügung zu stellen , vollkommen gerechtfertigt. Denn er sieht die Band sehr kritisch: „Sie feiert große Erfolge und das seit Jahren. Aber auch seit Jahren fällt die Band mit nationalistischen, völkischen, teilweise gar NS-relativierenden Liedtexten auf. Zudem sind viele Texte durch ein starkes Freund-Feind-Denken geprägt.“

Sind Frei.Wild überhaupt eine rechte Band?

Wie soll man mit Frei.Wild umgehen?

Wie also mit Frei.Wild umgehen? Unabhängig von der Einordnung der Band – konservativ oder rechtspopulistisch – ist für mich die Kritik an einzelnen antisemitischen Narrativen berechtigt. Man muss nicht Nazi oder Antisemit sein, um trotzdem antisemitische Narrative zu bedienen. Aber reichen einzelne Zeilen, um ein Konzert in einer öffentlichen Einrichtung zu verbieten? Legen wir den gleichen Maßstab auch an andere Künstler:innen an? Was ist mit den brutalo-ironischen Texten der Rapgruppe K.I.Z? Manifester Sexismus, Frauenhass und Gewaltverherrlichung. Ist doch alles nur Ironie? Was ist mit antisemitischen Codes in Rap-Songs, wie zum Beispiel bei Haftbefehl?