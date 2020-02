Zündfunk präsentiert BRIGHT EYES - im August auf Europatournee

Freitag, 28. August 2020, 20:00 Uhr Muffathalle, Zellstrasse 4, München: Ticket: 32,- E + VVK Gebühr

Bright Eyes ist ein 1995 von Conor Oberst gegründetes Band-Projekt aus Omaha, Nebraska, das immer wieder in neuen Formationen auftritt.

Die heißgeliebte Band, deren neun bisherige Alben zu den einflussreichsten ihrer Generation zählen, hat ihre letzte LP „The People’s Key“ im Jahr 2011 veröffentlicht. Darauf folgte zwar noch ein neu gemastertes Box-Set ihrer Diskografie, aber erst 2019 kehrte das gefeierte Trio heimlich wieder ins Studio zurück, um an neuem Material zu arbeiten.

Jetzt kommen BRIGHT EYES im Rahmen ihrer Europatournee für 5 Konzerte wieder nach Deutschland. Tickets für Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und natürlich auch für München sind ab sofort im Presale erhältlich.

Bis es aber soweit ist, können wir in den wunderbaren alten Alben schwelgen, denn neuer Sound lässt leider noch ein bisschen auf sich warten:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Bright Eyes - I'm Wide Awake, It's Morning [FULL ALBUM]

BRIGHT EYES spenden in Zusammenarbeit mit PLUS1.org 1€ pro Ticket an Organisationen, die hilfsbedürftigen Menschen zu einem Leben in Würde und Gerechtigkeit verhelfen. 1€