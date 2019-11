Jetzt im Kino Warum der Film "Black and Blue" von Deon Taylor ernüchternd die Rassismus-Realität in den USA zeigt

„Blaxploitation-Films“ nannte man die Krimis, die Mitte der 70er Jahre nicht nur in die amerikanischen Kinos kamen und afro-amerikanische Polizisten als Haupfiguren hatten. Im neuen Thriller „Black and Blue“ spielt Naomie Harris eine afro-amerikanische Polizistin. Roderich Fabian weiß, ob die Blaxploitation ein Comeback erlebt.

"Black and Blue" beginnt nicht wie der Actionfilm, als der er beworben wird. Er beginnt ziemlich subtil. Die Polizistin Alicia joggt ganz privat durch die Vorstadt von New Orleans, als sie von zwei weißen Cops aufgehalten und ziemlich brutal durchsucht wird. Es reicht offenbar, als Afro-Amerikanerin durch eine weißes Viertel zu joggen, um Verdacht zu erregen. Erst als sie sich als Polizistin ausweisen kann, lassen ihre Kollegen von ihr ab. Schnell wird klar: Alicia hat sich für einen harten Weg entschieden, eben den, "Black and Blue" zu sein - eine schwarze Polizistin. Und Begegnungen mit alten Freunden, die heute zum Gangster-Milieu gehören, zeigen uns, dass die meisten aus ihrer Community es ihr übel nehmen, dass sie jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Gesetzes steht. Ein erfahrener Kollege versucht, ihr klar zu machen, dass sie nun eher "blue" als "black" ist und meint: "Kleine, du denkst, du bist schwarz? Du glaubst, das sind deine Leute? Sind sie nicht! Sondern wir! Du gehörst zu den Blauen."

Polizistin Alicia erlebt wie korrupte Kollegen einen Mord begehen

Als europäischer Zuschauer bekommt man einen Einblick in die abgefuckten Sozialstrukturen Amerikas. Auf der einen Seite heruntergekommene Vorstädte, in denen die Leute ihre Häuser verrammeln, weil sie niemandem trauen können - Gangland, USA. Auf der anderen Seite eine überforderte und korrupte Polizei, die nur notdürftig für eine wacklige Ordnung sorgt und vor allem am eigenen Wohlergehen interessiert ist. Polizistin Alicia bekommt auf Streife zufällig mit, wie Kollegen von ihr sich eines Drogenhändlers "annehmen", mit dem sie ganz offenbar zusammengearbeitet haben. Der versucht vergeblich, die Cops noch umzustimmen und schließlich erschossen wird.

Alicia (Naomie Harris) und ihr Mitstreiter (Tyrese Gibson) im Film "Black and Blue".

Von da an ist Alicia auf der Flucht. Sie bemerkt schnell, dass die eigentlich keinem ihrer Polizisten-Kollegen trauen kann. Aber auch die organisierten Kriminellen sind an dem Film, den ihre Bodycam aufgenommen hat, interessiert. Unterwegs erlebt Alicia erst so richtig, welches Misstrauen und welche Angst ihr als Polizistin entgegengebracht wird: Sie klopft an viele Türen, ohne dass ihr aufgemacht wird. Und so rennen wir als Zuschauer mit, durch eine Community, die so etwas wie Vertrauen schon lange nicht mehr kennt.

Alicia muss sich zwischen ihren Wurzeln und ihrem Job entscheiden

Schließlich landet sie beim Boss einer Gang, zu der eine ihrer Jugendfreundinnen gehört. Der will unbedingt Alicias Kamera und den Film darauf haben und erinnert sie an ihre Wurzeln: "Du musst ne sehr schwere Entscheidung treffen: Bist du eine von uns oder eine von denen?", wird Alicia gefragt. "Egal, wer du bist: Mord ist Mord“, erwidert die Polizistin und versucht, auch in dieser Situation cool zu bleiben und zu entkommen. Sie findet immerhin einen aufrechten Mitstreiter, einen harmlosen Supermarkt-Angestellten, der bereit ist, ein Risiko einzugehen. Er ist ein Typ wie sie, der trotz allem Wahnsinn um sie herum an einen geraden Weg glaubt.

Das letzte Viertel des Films - wenn alle Positionen klar sind - besteht dann aus jeder Menge Action mit Schießereien und Verfolgungsjagden. Das wirkt dann wie ein Zugeständnis an die Leute, die von "Black and Blue" eben kein Sozialdrama, sondern einen harten Krimi erwarten. Und hier kommt der Film dann auch den simpel gestrickten Blaxploitation-Filmen der 70er am Nächsten. An der ernüchternden Message ändert das aber nichts: Rassismus, Gewalt und Frauenfeindlichkeit sind im amerikanischen Kollektiv-Bewusstsein der Gegenwart offensichtlich tief verwurzelt. Daran lässt der afro-amerikanische Regisseur Deon Taylor keinen Zweifel. Glück hat nur, wer es sich leisten kann, nicht zwischen die Fronten zu geraten.