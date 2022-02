„Dragon New Warm Mountain I Believe In You” Big Thief haben schon jetzt das Doppelalbum des Jahres hingelegt

„Lass uns so viele Songs wie möglich verwenden, damit sie nicht im Archiv verschwinden“

Big Thief haben vielseitiges Songwriting perfektioniert

Big-Thief-Sängerin Adrianne Lenker

Mehr USA als Big Thief geht nicht. Adrianne Lenker wurde geboren in Indiana, ging in Minnesota zur Schule, in Massachusetts aufs College und lebt jetzt in New York City. Das Album wiederum entstand an vier verschiedenen Orten, in Kalifornien an der Westküste, in den Catskill Mountains an der Ostküste, in den Rocky Mountains im Norden und in der Wüste Arizonas. Und all diese Plätze hatten einen Einfluss auf die Platte, sagt Buck Meek: „Jeder in der Band spürt eine enge Beziehung zur Natur. Wir alle verbringen da gerne so viel Zeit wir möglich. Und das hat sich auch in den Sessions zu diesem Album niedergeschlagen.“ In dem Studio in einer Waldhütte in den Catskill Mountains gab es einen längeren Stromausfall durch ein Gewitter, da hat die Band den Song „Certainty“ einfach bei Kerzenlicht mit einem kleinen Vier-Spur-Rekorder aufgenommen, betrieben von der Autobatterie ihres Vans. Reduktion ist ein Schlüssel zur Schönheit dieses Songs!