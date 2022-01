Meinung Warum eine Einkommensgrenze für Milliardäre ein guter Anfang für das Ende des Kapitalismus wäre

Fangen wir mal mit einem wirklich absurden Vergleich an: In der Zeit, in der ich diesen Absatz schreibe, verdient Deutschlands reichster Mann, Milliardär und Lidl-Boss Dieter Schwarz, so viel wie eine durchschnittliche Arbeitnehmer*in im ganzen Jahr. Nur eine Minute braucht er dafür. Und das ist im Milliardärs-Ranking noch gar nichts. Amazon-Gründer Jeff Bezos, der Typ, der mit Hawaiihemd, leichtbekleideter Frau im Arm und herzförmiger Sonnenbrille auf dem Kopf nachts auf seiner Yacht wie ein Bond-Bösewicht post, braucht für ein deutsches Jahresgehalt sogar nur acht Sekunden.

„Don’t Look Up“ - popkulturelle Kapitalismuskritik

Wie könnte man aus dem Weltuntergang Geld schlagen? Szenenbild aus dem Netflix-Film "Don't Look Up" Und weil sie sich fühlen wie Könige, wollen viele Milliardäre natürlich auch die Welt retten. Wozu das führten könnte, zeigt der Netflix-Film „Don’t Look Up“. Ein Asteroid droht, die Erde zu zerstören – doch anstatt das Ende der Welt zu verhindern, überzeugt ein Milliardär die US-Präsidentin, den Einschlag nicht sofort zu stoppen, sondern mit einem riskanten Unterfangen an den seltenen Erden Geld zu verdienen: „Die Rohstoffe des Kometen haben einen Wert von 140 Milliarden Dollar. Was haben diese Milliarden für eine Bedeutung, wenn wir alle sterben?“

„Don’t Look Up“ verstehen viele als popkulturelle Kritik am Kapitalismus. An seiner Unfähigkeit, die Probleme von heute zu lösen. Das spürt man besonders beim Thema Klimawandel, erklärt der Schweizer Historiker Milo Probst, der sich wissenschaftlich auf Umweltgeschichte spezialisiert hat: „Weil die Ursachen der Umwelt- und Klimazerstörung darin liegen, dass wir in einem kapitalistischen System leben, dass auf Wachstum und Profit aus ist und dadurch das Leben, sowohl das nicht-menschliche als auch das menschliche dieser Logik unterwirft. Es gibt kein grenzenloses Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Das wusste schon der Club of Rome 1972, also vor 50 Jahren!

Wirtschaftswachstum nutzt nur einigen wenigen

Dazu kommt, dass das Wirtschaftswachstum heute größtenteils einigen wenigen Milliardären nützt. Doch leider richten viele Staaten ihre Politik und Gesetzgebung vor allem am Interesse des Privateigentums aus. Wenn der Staat Geld braucht, erhöht er zum Beispiel gerne die Steuersätze der Mittelschicht oder macht Strom, Gas und Benzin teurer, während Vermögens- und Reichensteuern ein rotes Tuch bleiben. Die Ökonomin Katharina Pistor nennt das: Code des Kapitals. Durch Lobbyismus wird das Recht so genutzt, dass es das Eigentum schützt: „Es geht hier nicht um staatlich gesetztes Recht im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Es geht um den Prozess der Codierung. Und der besteht im Wesentlichen darin, dass sich Anwälte rechtlicher Möglichkeiten bedienen, um für ihre Mandanten neue Vermögensgüter und neue Reichtümer zu schaffen.

Der Milliardär, die Umweltsau

Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty “Dass die kapitalistische Wirtschaftsweise gerade scheitert, zeigen auch die Arbeiten des französischen Wissenschaftlers Thomas Piketty zur sozialen Ungleichheit. Seit den 80ern arbeiten die Wirtschaftssysteme des Westens nicht mehr für den Wohlstand aller, die Ungleichheit wächst wieder. Acht Männer besitzen so viel wie die arme Hälfte der Weltbevölkerung. Auch Piketty fordert deshalb eine Abkehr vom Kapitalismus, hin zu demokratisch sozialistischen Wirtschaftsformen: „Wir haben uns lange in Richtung Gleichheit bewegt. Und ich denke, wir können, wollen und werden das auf lange Sicht auch weiter tun. Aber das passiert natürlich nicht einfach so. Veränderungen sind auch in der Vergangenheit nur passiert, wenn viele Menschen dafür mobilisiert wurden.“

Und dann leben Milliardäre laut Oxfam auch noch wie „ökologische Vandalen“. 16 Prozent der Emissionen sollen bis 2030 auf ihr Konto gehen. Umweltsau ist in Wahrheit also nicht die Oma, die im Hühnerstall Motorrad fährt, sondern Elon Musk, der mit seinem Penis-förmigen Space-Shuttle ins All düst. Was also tun?

Wie wäre es mit einem maximalen Privatvermögen?