Harder, better, faster, stronger: Berthold Seliger über das, was im Konzert-Business falsch läuft

In den letzten Jahren hat sich das Konzert- und Festival-Geschäft stark verändert. Drei Groß-Veranstalter haben durch Übernahmen und Einkäufe den Konzentrationsprozess so vorangetrieben, dass sie den Markt der namhaften OpenAirs dominieren - weltweit.

"Vom Imperiengeschäft": Berthold Seligers Buch über das große Geschäft im Pop-Business

Sie machen nicht nur sehr viel mehr Geld als bisher durch Live-Musik-Events, sondern sie haben auch neue Methoden des Geld-Verdienens: Sponsoring und Big Data. So lässt Pop-Queen Taylor Swift in den USA ihre Konzerte in Sportarenen filmen, die Aufnahmen durch Gesichts-Erkennungs-Programme laufen und verkauft die Daten ihrer Fans danach. Aus dem gut 50 Jahre alten Hippie-Traum von Woodstock und Monterey ist ein von Fonds-Gesellschaften beherrschtes Gewerbe geworden.

Das bedroht die kulturelle Vielfalt - sagt der in Fürstenfeldbruck aufgewachsene, in Berlin lebende Konzert-Veranstalter und Autor Berthold Seliger. In seinem Buch "Vom Imperiengeschäft" spricht er sich für eine neue Ethik im Pop-Business aus: für Solidarität, Musikgewerkschaften und kulturelle Schutzräume, gegen eine Investoren-getriebene Festival-Landschaft und eine Anbiederung der Politik an Unterhaltungs- und Internet-Riesen.

