"Beastie Boys Story" von Spike Jonze Zieht euch lieber das Beastie-Boys-Buch und diese Sendung rein - anstelle der neuen Doku

Drei Jungs auf einer ausgeleierten Cord-Couch, das ist es, was wir zu Beginn des Beastie Boy Films sehen. Jung sind sie, sehr jung sogar, zwei mit Baseball-Kappe, zwei tragen eine Porno-Piloten-Brille, einer hat schon länger keinen Haarschnitt mehr gesehen. Und sie haben uns was mitzuteilen:

Now here's a little story, that i've got to tell...

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Paul Revere

Und dann Ekstase, Schnitte auf wilde Live-Konzerte, Open-Air-Bühnen, nostalgische Film-Fetzen: so beginnt Spike Jonze seinen von den Fans heiß erwarteten Film über unsere drei Lieblings-Rabauken. Eigentlich ein gemachtes Nest, in das sich der Regisseur da plumpsen lässt. Super Archivmaterial, Musik, die einen sowohl die Faust ballen als auch regrounden lässt. Und mit Mike D und Ad-Rock zwei souveräne und höchst unterhaltsame Erzähler, die im Brooklyner Kings Theatre ihr vor kurzem erschienenes Buch und damit ihr Leben als Beastie Boys performen.

Wir lernen, was wir eh schon wissen. The Clash waren ein großer Einfluss auf die jungen New Yorker Punks, auch die Shows der Bad Brains, wir sehen tolle Schwarz-Weiß Photos von Kate Schellenbach und ihrem Drum Kit. Videos, in denen sie noch mitspielt, das Ur-Beastie-Girl, um die 17 waren sie damals, erste Auftritte mit 10 Kids in einem New Yorker Wohnzimmer. Dann entdecken sie Hip-Hop – die Rettung für die Jungs, der Durchbruch ist in Sichtweite.

Wir lernen, was wir eh schon wissen

Der Song "Cooky Puss" kommt heraus und es passiert, womit niemand rechnen konnte. DJs spielen das Stück. Africa Baby Bambaata lobt den Song in einer Fernsehshow, die Beasties verbinden und verbünden sich mit dem New Yorker HipHop-Entrepreneur Russell Simmons und mit Rick Rubin und werden Teil des Def-Jam Universums. Der größte Spaß beginnt. Und der Ernst des Lebens. Härteste Business-Entscheidungen stehen an. Die beiden Mogule Rick und Russell entscheiden: Kate muss gehen.

Die Beastie Boys und RUN-D.M.C in New York.

Und so begleiten wir die Beasties durch die beste und verschwenderischte Zeit ihres Lebens, als Vorband von Madonna und später in LA. Noch später: Die Beasties trennen sich und finden wieder zusammen, die beiden Überlebenden loben und preisen den Anteil von Adam Yauch, des 2012 verstorbenen dritten Beastie Boys. Ihr Sound und ihre selbstironischen Randale-Videos passen gut zum neuen Musikfernsehen. MTV katapultiert die Boy-Band in jedes Wohnzimmer rund um den Globus. Die Beasties drehen am Rad und drehen durch.

Einordung oder Analyse – Fehlanzeige

Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Nur dass Regisseur Spike Jonze es sich denkbar einfach macht, diese Geschichte zu erzählen. Geschlagene 120 Minuten stehen wir auf der Bühne mit Mike und Adam – und ja: die vielen kleinen historischen Fotos und Videos machen manchmal einen Mörder-Spaß. Aber die Storytelling-Leistung des Oscar-prämierten Drehbuchautor und Regisseurs Spike Jonze bleibt komplett überschaubar. Einordung oder Analyse – Fehlanzeige.

Autor und Beastie-Boys-Freund Jonathan Lethem beschreibt die Beasties in einem Interview mit dem Zündfunk als dadahafte Aneigner von Street Culture, die sich das nur leisten können, weil sie sich selbst als Cartoons stilisieren. Wäre schön gewesen, wenn wenigstens EIN solcher Gedanke in der groß angekündigten Beastie Boys Doku von Apple zu hören wäre. Aber leider bleibt der Film weiter hinter dem bei Heyne Hardcore erschienenem Buch zurück. Und wird stattdessen ungewollt ein Dokument der Covid 19-Zeit. Der Wohnzimmer-Stream einer Show, bei der keiner von uns dabei sein konnte.

Die oben verlinkte Sendung "Die Beastie Boys und ihr New York" lief im Dezember 2018 im Zündfunk. Anlass war damals das Release des Buches. Hier steht sie jetzt eine Woche zum Stream bereit. Einfach aufs Bild klicken!