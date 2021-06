ME REX Diese Band will, dass ihr das 52-Songs-Opus „Megabear“ nur auf Shuffle hört – um Spotify eins auszuwischen

Die Band ME REX hat mit „Megabear“ ein äußert ungewöhnliches Album vorgelegt. Die Londoner haben 52 Songs auf eine Platte gepackt, die meisten davon gerade mal eine halbe Minute lang. Ausdrücklicher Wunsch: im Shuffle-Modus hören. Die Band verfolgt damit einen Plan. Was steckt dahinter?

Noch ist das Debütalbum „Megabear“ auf Spotify. Im Zoomcall ist ME-REX-Mastermind Myles McCabe hörbar erleichtert.

"Wir wussten nicht, ob Spotify das Album in letzter Minute von der Plattform löscht, weil wir natürlich das System herausfordern." Myles McCabe

Wäre ja nicht das erste Mal, dass der schwedische Streaming-Gigant die Krallen ausfährt und Musik offline nimmt, die sein Geschäftsmodell in Frage stellt. Die Band Vulfpeck hat vor Jahren ein lautloses Album hochgeladen, um damit Klicks abzugreifen. Spotify fletschte die Zähne und löschte das Album. ME REX fordert Spotify auf andere Weise heraus. 52 Songs sind auf dem Album, der Großteil kaum länger als 32 Sekunden, denn Spotify bewertet Stücke erst ab einer Mindestlänge von 30 Sekunden als Musik. Das wollte ME REX ausnutzen und damit das System bekämpfen. Denn im Streaming-Geschäft sind Klicks und Plays die harte Währung. Je kürzer die Songs, umso mehr Klicks kann man generieren.

Myles McCabe hat einen Plan Myles McCabe erklärt die Grundidee: „Sufjan Stevens und Joanna Newsom – erst wollte ich es machen wie die beiden, einen ganz langen Song schreiben. Aber dann kam mir: Wenn das jemand hört, dann krieg ich für 15 Minuten nur einen Klick und für das ganze Album vielleicht vier Klicks." Das Mastermind von ME REX hat dann einen Podcast über das Streaming-Zeitalter gehört und was das Klickverhalten der Menschen mit der Musik macht. „Nimm das Musikgenre Grime, das zeigt schon, wie erfolgreich man mit kurzen Songs sein kann. Da dachte ich mir: Ich mach ganz kurze Stücke und kriege so in der gleichen Zeit mehr Klicks."

Fight The System

Myles McCabe will das Streaming-System manipulieren, die Regeln unterwandern, Spotify mit den eigenen Waffen schlagen. Dabei ist er nicht auf den eigenen Profit aus. Im Gegenteil: Er will auf die schlechte Bezahlung der Musiker*innen aufmerksam machen. Sein künstlerischer Guerillakrieg funktioniert. Fight Fire With Fire.

Gleichzeitig will McCabe mit dieser Platte die traditionelle Albumstruktur aufbrechen. Er gibt uns für sein Album noch eine Gebrauchsanweisung an die Hand. Wir sollen das Album im Shuffle-Modus hören. Für das Album gibt es keine festgelegte Reihenfolge. Der Zufall als Methode: „Es ist ein Experiment nach dem Prinzip der Aleatorischen Musik aus den 60er Jahren. Es ging damals darum, dem Komponisten die Kontrolle über die Musik zu entreißen und sie den Hörern zu geben. Ich lege viele Ideen in meine Musik, aber am Ende laden die Hörer die Musik mit Bedeutung auf, mit dem, was sie da hineinstricken. Da hilft der Shuffle-Modus immens. Dann ist jeder einzelne Hördurchlauf einzigartig.“

Der Shuffle-Modus bringt eine unvorstellbare Fülle an Möglichkeiten

Die Band ME REX 52 Songs im Shufflemodus – das ergibt 8 hoch 67 unterschiedliche Kombinationen. Eine unvorstellbare Fülle an Möglichkeiten. Mehr, als es auf der Erde Atome gibt. Die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Aber andererseits, das sangen schon die Sterne, sind alle Übergänge fließend und kein Zustand perfekt. Deswegen hat McCabe das Format auch in sein Songwriting einbezogen. Er hat alle Songs in der Tonart B geschrieben, auf einen einheitlichen Takt und Rhythmus geachtet. ME REX wechselt geschickt instrumentale Stücke und Hooks ab. Das Ziel: Ein Flow-Zustand – egal in und aus welcher Richtung man hört. „Ein immersives Musikerlebnis“, erklärt McCabe: „Du tauchst ein – oder wirst in einen Song geworfen. Du brauchst vielleicht ein paar Stücke, um reinzukommen. Aber dann erfährst du die Musik auf einem neuen Level. Und irgendwann steigst du halt wieder aus. Aber im Prinzip kannst du all die Variationen endlos genießen.“

Brian Eno, John Cage oder They Might Be Giants machten es vor

Musik als ein Perpetuum Mobile, eine unendliche Geschichte. Das Album ist nie abgeschlossen, sondern ein dynamischer, sich ständig verändernder Klangteppich. Brian Eno fällt einem ein, mit seiner 1978er Platte „Music For Airports“. Brian Eno legte seine Ambient-Soundteppiche früher im Flughafen-Foyer aus, ME REX macht es sich in der Spotify-Stube gemütlich. Auch John Cage würde das Konzept-Album wohl in seine Playlist ziehen. Und die Band „They Might Be Giants“ hat 1992 auf ihrem Album „Apollo 18“ schon mit 21 Songhäppchen unter 30 Sekunden experimentiert.

Mit seinem 52 Tracks langen Shuffle-Album katapultiert ME REX all diese Ideen ins Streaming-Zeitalter und schreibt sie weiter. Denn die CD hatte noch eine Schallmauer – die Spieldauer von maximal 74 Minuten. Angeblich weil der Erfinder, ein Klassikfan, wollte, dass Beethovens Neunte in seiner längsten Fassung draufpasst. Die Server von Spotify und Co. sind dagegen schier unendlich. Die abertausenden Terrabyte wollen mit vermarktbarem Content gefüllt werden. Der Konzeptkünstler und Streaming-Trickser Myles McCabe liebt es, damit zu spielen: Pop am Reißbrett zu designen, Grenzen zu überschreiten und neue klangliche Räume zu erschließen. Ein längst überfälliger Kommentar auf unseren Musikkonsum: endlose Systemkritik per Shuffle-Taste.