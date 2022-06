"Excess" Das Trio Automatic aus L.A. singt vom Exzess und einem sterbenden Planeten

Das Schöne an der Pop-Gegenwart ist, dass man Sounds zusammen bringen kann, die früher gar nicht zusammen gingen oder die sich vielleicht konträr gegenüber standen, weil die beiden Jugendkulturen nichts miteinander zu tun haben wollten. Umso dankbarer ist es, wenn zwei Genres nun endlich zusammengeführt werden können, ohne dass die stilistischen Bedenken von damals noch gelten würden.

Automatic verschmelzen Stile miteinander

Im Falle des kalifornischen Damen-Trios Automatic sind das energetischer Electro-Punk und der monotone Beat des Krautrock. Beide existierten ab Mitte oder Ende der Siebziger parallel, im Grunde ohne Berührungspunkte zwischen den beiden Genres. Der Verdienst von Automatic ist es nun, die Aushängeschilder beider Stile miteinander zu verschmelzen. Es klingt manchmal ein wenig, als würden die US-Electro-Punk-Pioniere von Suicide mit dem Krautrock-Beat von Neu! trommeln.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Automatic - New Beginning

Inhaltlich geht es auf „Excess“ auch um entscheidende Momente der Pop-Kultur: Automatic interessieren sich für die Augenblicke in der Musik, wenn Under- zu Overground wird, wenn das Coole, das sich kaum verkaufen lässt, zu Mainstream wird. Izzy, Lola und Halle richten den Blick auf die späten 70er, als Punk, Post-Punk und New Wave zur sogenannten „Corporate Culture“ der frühen 80er wurden, also von großen Plattenfirmen, den Corporate Companies, verwässert und leichter verdaulich gemacht wurden. Zum Teil gar mit jenen Bands, die eigentlich aus dem Underground kamen und mit guten Deals ins Lager des Mainstreams wechselten. „Nur um des Konsums willen“, wie Automatic beklagen.

Die falsche Hoffnung einen brennenden Planeten verlassen zu können

Es geht auf „Excess“ auch um Entfremdung, um Eskapismus und Science Fiction. „New Beginning“ handelt von der falschen Hoffnung, einen verbrannten Planeten verlassen zu können um einen „besseren Ort“ zu finden. Automatic verknüpfen die Handlung des schwedischen Sci-Fi-Films „Aniara“ mit der US-Gegenwart, wenn Superreiche nun ins Weltall fliegen: „In the service of desire / we will travel far away“, singen sie.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Automatic - Skyscraper

„Skyscraper“ erzählt die Geschichte von einem American-Psycho-mäßigen Broker, der sich beschwert, dass in seiner Nachbarschaft bezahlbare Wohnungen entstehen. Bassistin Halle Saxon sagt „es geht in dem Lied um einen Typen, der sein Leben damit verbringt, Geld zu verdienen, um die Leere zu füllen, die in ihm während des Geld-Anhäufens entsteht“.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Automatic - Venus Hour

Gegen die gesellschaftliche Konditionierung