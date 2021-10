Zum 50. Geburtstag Ich wollte Snoop Dogg interviewen - aber aus diesem kuriosen Grund kam es nie dazu

Es war vor 14 Jahren, 2007, und ich war natürlich komplett begeistert, als mir die Plattenfirma ein Interview mit Snoop Dogg anbot. Am ersten Dezember spielte der Doggfather in der heute längst abgerissenen Georg-Elser-Halle. Dort also - kurz vor seinem Auftritt - sollte ich ihn treffen, leibhaftig, Face to Face - großartig! Schließlich war ich Fan, von Beginn an, also seit 1993, als „Doggystyle“ erschien.

Snoop Dogg begründet den Gangsta Style aus Kalifornien

N.W.A. aus Los Angeles hatten schon Ende der 80er die Weichen gestellt, für den Gangsta Style aus Kalifornien, aber erst durch Snoop Doggy Dogg - wie er damals noch hieß - wurde der Sound wirklich weltweit durchgesetzt. Der G-Funk - unterfüttert mit gesampelten Grooves der Funk-Erfinder Parliament und Funkadelic - war einfach unwiderstehlich. Allerdings gab es Hörer-Proteste, als ich die ersten Stücke aus „Doggystyle“ im Radio gespielt habe. Die Texte seien gewaltverherrlichend und sexistisch hieß es, vor allem werde immer wieder dieses Wort verwendet, mit dem der Begriff der Mutter in einen völlig verwerflichen Zusammenhang gebracht werde. Heute würden die vielleicht ja auch berechtigten Vorwürfe ernster nehmen. Damals wurde Snoopy weiterhin gespielt.

Aber zurück ins Jahr 2007. Ich habe inzwischen schon viele Interviews mit Hip-Hop-Stars gemacht und weiß deshalb, dass das Gespräch mit Snoopy noch lange nicht gesichert ist. Zu oft schon wurde ich kurzfristig wieder ausgeladen oder ganz einfach versetzt. Ich bitte deshalb darum, gar keine feste Uhrzeit für das Interview auszumachen, sondern mich einfach eine halbe Stunde vor einem möglichen Termin anzurufen, denn ich wohne in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts. Diese Bitte wird mir gewährt.

Die Realness des Doggfathers

Aber nochmal zur Geschichte des Doggfathers: Seine Realness als Gangster beweist der Doggfather dann 1996 auf unangenehme Weise. Da werden Snoop und sein Bodyguard vor Gericht zwar freigesprochen, an einem Drive-By-Shooting - also bei einem Mord im Vorbeifahren - drei Jahre zuvor beteiligt gewesen zu sein. Aber ganz geklärt wird diese Geschichte nie - und das ist für Snoopys Image eher förderlich.

Dezember 2007: Plötzlich ereilt mich ein Anruf….in zwanzig Minuten, um 18:30 Uhr würde das Interview stattfinden, bitte pünktlich sein! Ich steige aufs Rad und bin schon zehn Minuten später im Backstage-Bereich der Elser-Halle. Hier bereiten sich Snoops Musiker und DJs auf ihren Auftritt vor. Hier sitzen die Leute von der Plattenfirma herum und ein paar Adabeis auch. Snoop Dogg ist nicht zu sehen. Er gibt noch ein Interview in einem separaten Raum. Ich werde gebeten, abzulegen und noch kurz zu warten. Es wird 18:30, dann 19 Uhr, dann 19:30 Uhr. Wird das noch was?

Snoop Dogg hat immer wieder neue Geschäftsideen

Der Doggfather als Cannabis-Ikone Snoop Dogg bleibt bis zum Ende der 90er Jahre in der Oberliga des Rap, mit Nummer-eins-Alben und ausverkaufen Stadien. Als er 2001 30 wird, haben jedoch andere übernommen. Im amerikanischen Hip-Hop verblühen die Karrieren der allermeisten Rapper innerhalb weniger Jahre. Es kommen immer wieder neue nach. Snoop - jetzt ohne Doggy - Dogg jedoch ist ein ungeheuer cleverer Typ und lässt sich in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Neues einfallen, um in den Schlagzeilen zu bleiben. Er erfindet Sub-Genres wie Country-Rap, Reggae-Rap oder Bibel-Rap - letzterer wird allerdings 2018 auch sein bisher größter Flop.

Außderdem gelingt es Snoop Dogg, sich - neben dem alten Country-Kiffer Willlie Nelson - als führender Cannabis-Befürworter in der Popkultur in Szene zu setzen, er gründet eine eigene Produktionsfirma für Porno-Filme und bezeichnet sich selbst als Pimp, als Zuhälter. Zugleich veranstaltet er jede Menge Spendenaktionen, die entweder für eine gerechtere Welt oder seine Lieblings-Sportvereine Geld einsammeln. Nenn irgendein windiges Thema - Snoop Dogg hat eine Meinung dazu. 2014 beschwert er sich über den modernen HipHop und meint, alle Rapper klängen gleich.