"Temple" Thao Nguyen singt über ihr Coming-Out und die Reue, nicht zu sich selbst zu stehen

Eigentlich wollte Thao Nguyen mit dem Musikmachen aufhören. Doch dnn liefert sie mit ihrer Band Thao and the Get Down Stay Down ein Album über den Mut, sich selbst zu akzeptieren und die Schwierigkeiten eines Coming-Outs in ihrer vietnamesischen Familie.

Thao and the Get Down Stay Down: Das klingt nach einer großen Band, so wie Bruce Springsteen and The E-Street Band oder Fiva und das Phantom-Orchester. Tatsächlich ist die Band um Sängerin Thao Nguyen aber gar nicht so groß: Sie besteht in der Hauptsache aus Adam Thompson, Thaos Co-Songwriter und Co-Musiker. Das Album „Temple“ haben sie erstmals gemeinsam produziert. Jazzig-rockige Grooves oder indiefolkige Banjos, die in früheren Songs zu hören waren, sind jetzt von leichten Avantgarde-Klängen und Discobeats abgelöst worden.

Das Hiphoppige, Beatige, Groovige der zehn Songs auf „Temple“ geht auf Mikaelin „Blue“ Bluespruce zurück: Er hat das Album gemischt – und arbeitet auch für Popstars wie Solange oder Maria Carey. Thao and the Get Down Stay Down sind in San Francisco zuhause. Ihr Album „Temple“ ist das fünfte der Band – und das mit dem meisten Zündstoff: Es ist Thaos Coming-Out, das sich durch die Songs zieht: In „Phenom“ etwa singt sie, dass sie ihr Leben in Schande, in „infamy“ gelebt hat.

Ein Leben wie eine stille Entschuldigung

In Schande leben. Nicht zu sich selbst stehen. Und das bereuen: Das sind Thaos Themen. Sich zu entschuldigen, das ist in der angloamerikanischen Kultur viel weiter verbreitet als etwa in der deutschen. „I'm sorry“ ist an jeder Ecke zu hören. Doch viel tiefer geht es, wenn Thao wie in „Marrow“ voller Bitterkeit singt: „Ich habe mein Leben gelebt wie eine stille Entschuldigung – und ich bedauere das, es tut mir Leid, für dich und mich“.

Das Album „Temple“ ist die Musik gewordene Selbstermächtigung einer Frau, die sich jahrelang verfolgt fühlte von einem Ich, dem sie zwar genügen wollte, dem sie aber nicht entsprechen konnte. „Still be so haunting“, singt Thao hier in „Disclaim“, und das Gefühl der Heimsuchung hat sie offensichtlich in den letzten Jahren tief empfunden: Sie hat ihre queere Identität bis jetzt verheimlicht, um einer Entfremdung von ihrer Familie und der dazugehörigen vietnamesischen Kultur vorzubeugen. Rücksicht vor allem auf die Älteren und viel Sorge vor einer vermeintlichen Schande, die sie über die Familie bringen würde. „Ich glaube, dieses Gefühl der Schande hat meine Kunst allgemeiner gemacht, obwohl ich eigentlich ganz spezifisch sein wollte.“ Und genau das ist Thaos Musik jetzt auf dem Album „Temple“: spezifisch.

Thao Nguyen ist im Hier und Jetzt angekommen

Für das private Leben von Thao Nguyen gibt es ein Happy End, sie und ihre Freundin haben vor kurzem geheiratet. Ihre vietnamesische Kultur fließt nach wie vor in ihre Musik ein: So ist etwa die „đàn ghi-ta phim LOM“, eine Art Westerngitarre, deren Griffbrett verändert wurde, um die Saiten leichter ziehen zu können - sehr typisch für vietnamesische Musik.

Es ist kaum vorzustellen, dass Thao eigentlich mit dem Musikmachen aufhören wollte, bevor sie dieses Album gemacht hat: Rocksongs erschienen ihr nicht mehr als das Richtige, um sich auszudrücken. Weit gefehlt – mehr „echte“ Thao als auf „Temple“ gab es wohl nie. Sie ist im Hier & Jetzt angekommen – und zwar in jeder Hinsicht: Das Video zu „Phenom“, der Single zum Album, ist eine Videokonferenz zwischen Thao und ihren Mitmusikerinnen und Bandkollegen. Aus Corona-Gründen war ein regulärer Videodreh nicht möglich.