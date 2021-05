"Daddy's Home" Auf ihrer neuen Platte feiert St. Vincent weibliche Pop-Ikonen, Country und den Sound der Siebziger

Das neue St.Vincent-Album "Daddy’s Home" ist komplett durchweht von einer traumhaften, unwirklichen Atmosphäre. Das gilt für die Musik ebenso wie für die teilweise surrealen Figuren, die die Songs bevölkern. Im Interview mit dem Zündfunk erzählt die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Annie Clark heißt: "Es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über Menschen mit Fehlern, die in perfekten Umgebungen versuchen, über die Runden zu kommen. Aber es ist kein Konzeptalbum".

"Frauen in der Popgeschichte wurde oft so übel mitgespielt"

Okay, "Daddy’s Home" ist also nicht das "Ziggy Stardust" oder "Dark Side of the Moon" des neuen Jahrtausends. Aber es gibt schon diverse rote Fäden, die sich durch das neue Album ziehen. Einer davon ist sicherlich, dass Annie Clark hier explizit Frauen aus der Popgeschichte erwähnt: Marilyn Monroe wird namentlich besungen, auch Joni Mitchell, und noch weitere, zum Beispiel auf der großartigen Single "Melting of the Sun".

"Oft wurde ihnen so übel mitgespielt", erzählt St. Vincent über die weiblichen Figuren, die ihr Inspiration lieferten. "Wie Nina Simone, die sich bei den Bürgerrechtlern engagierte und für Black Power und dafür von der Musikindustrie bestraft wurde. Oder Tori Amos, die sexuelle Übergriffe thematisiert hat und dafür angegriffen wurde. Ich wollte diesen Frauen für ihre großartige Kunst danken und dafür, dass sie mein Leben als Künstlerin leichter gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass ich den Stab weitergeben kann und es der nächsten Generation einfacher mache."

Musikalisch ist "Daddy’s Home" vor allen Dingen: Funky. Der Stax- und der Motown-Sound der Seventies, von den Staple Singers bis Stevie Wonder, das alles wird auf dem Album hörbar und, wenn auch indirekt, zitiert. Dafür fühlte sich St. Vincent erst jetzt reif, wie sie berichtet: "Diese Ära ist mir so ans Herz gewachsen. Aber als Musikerin war ich vorher noch nicht so weit, mich ihr zu nähern und zu verstehen, was sie mir sagen will. Aber jetzt ist es so weit."

"In meiner Jugend bin ich Country aus dem Weg gegangen"

Funk und Soul sind nur zwei von diversen Facetten, die den Sound von "Daddy’s Home" ausmachen. Erstmals auf einem St.-Vincent-Album sind hier auch Anklänge an die Country Music vergangener Jahrzehnte verwoben. Dazu musste sich Annie Clark als fortschrittliche Südstaatlerin aber erst überwinden: "Ich bin aus Texas, aber ich bin nicht 'diese bestimmte Art' von Texanerin. In meiner Jugend bin ich Country aus dem Weg gegangen. Ich mag Rockmusik. Aber inzwischen habe ich eine Schwäche für Country: Loretta Lynn, Tammy Wynette oder George Strait - ich liebe sie jetzt. Früher konnte ich das nicht. Die Pedal-Steel-Gitarre z.B. ist so ein schönes Instrument. Sie klingt so, als ob jemand weinen würde."

Zum Schluss gibt es noch eine Hommage an Candy Darling, eine trans Frau, die in mehreren Andy-Warhol-Filmen auftrat und die 1974 im Alter von nur 29 Jahren starb. Auf dem Cover von "I Am A Bird Now“ von Anthony and The Johnsons sieht man die wunderschöne Candy Darling auf ihrem Sterbebett. "Candy Darling repräsentiert den amerikanischen Traum der Grenzüberschreitung", erzählt Anni Clark dazu. "Sie kam aus dem spießigen Queens nach Manhattan und konnte sich dort ausleben. Sie fand Gleichgesinnte und wurde der erste trans Star, starb aber zu früh an Krebs. Ich habe mir vorgestellt, wie sie die letzte U-Bahn von Manhattan zurück nach Queens nimmt, als ob es der Weg in den Himmel wäre"