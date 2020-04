Antisemitismus auf Amazon? Warum es auf Amazon immer wieder Werbung und Angebote für antisemitische Literatur gibt

Vor ein paar Wochen ist Zündfunk-Kollege Christian Schiffer etwas aufgefallen. Die Amazon-Tochter Audible hat mit einem Hörbuch geworben, das schon auf den ersten Blick sehr fragwürdig aussieht: „Die Rothschilds – eine Familie regiert die Welt“.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Christian Schiffer Hey @audibleDE! Macht bei Euch jetzt Xavier Naidoo die Werbe-Algorithmen? https://t.co/N1NNVi184o

Auf dem Cover zu sehen: Eine Person im schwarzen Umhang, die mit einem riesigen Messer die Erdkugel bedroht. Und der Name? Die Rothschilds. Eine jüdische Familie, die immer wieder für Verschwörungstheorien und Hetze instrumentalisiert wird. Das Buch, mit dem Audible wirbt, ist mit dem Wort „kontrovers“ wohl noch gut bedient. Kulturwissenschaftler Christian Kleindienst von der Uni Leipzig hat es gelesen.Er sagt: Der setzt den Holocaust bewusst in einen anderen Kontext, nämlich: "Indem er die Schuld auf die Familie Rothschild verlagert, die angeblich hinter dem Aufbau des Nationalsozialismus stecken würde. Gleichzeitig stellt er Überlegungen an, ob Adolf Hitler nicht sogar ein Abkömmling der Rothschild-Familie sei. Und das sind alles Momente, in denen quasi die Schuld der Deutschen auf eine fremde Macht externalisiert wird." Die Familie Rothschild sei dabei nichts anderes als eine Chiffre für das Judentum, so Kleindienst.

Antisemitismus unter dem Deckmantel Bildungsliteratur

Wir fragen bei Audible nach, warum ausgerechnet mit diesem Titel geworben wurde. Die offizielle Stellungnahme lautet: „Der Titel war Teil einer automatisierten Anzeigenschaltung mit einer Vielzahl von Titeln und hätte vorher herausgefiltert werden sollen. Dieser Fehler ist mittlerweile behoben, der Titel wird aktuell und zukünftig nicht mehr von uns beworben.“ Ein technischer Fehler. Wenn das einmal passiert, ist das eine Sache. Aber Audibles Mutterkonzern Amazon steht nicht zum ersten Mal in der Kritik wegen möglicherweise antisemitischen Büchern. Eine aktuelle Recherche im Buchangebot von Amazon zeigt Titel wie „Die Holocaust-Debatte: Beide Seiten neu betrachtet“, „Handbuch der Judenfrage“ und „Meine Kommandounternehmen“, von Waffen-SS-Offizier Otto Skorzeny.

Dahinter steckt meist genau das, was man vermutet: Das „Handbuch der Judenfrage“ etwa stammt von Theodor Fritsch, einem der geistigen Wegbereiter des Nationalsozialismus. Es gehört zu den sogenannten Reprints antisemitischer Werke, wie Christian Kleindienst erklärt: "Das sind oft Werke von Autoren, die auch offen Vernichtungswünsche artikulieren und diese Reprints antisemitischer Klassiker werden ganz oft unter dem vermeintlichen Deckmantel verbreitet, dass es sich hierbei um Bildungsliteratur handelt."

Antisemitismus als solcher nicht illegal - Volksverhetzung schon

Bücher wie Thomas Daltons‘ „Holocaust-Debatte“, verlegt von einem verurteilten Holocaust-Leugner, sind dafür nicht aus dem letzten Jahrhundert, sondern topaktuell. „Das sind natürlich Inhalte, die auf die Betroffenen, also Jüd*innen, wenn sie darauf treffen, zutiefst verstörende Momente darstellen. Auch, weil und dass diese Inhalte so frei verfügbar sind“,sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Muss Amazon wirklich mit sowas Geld verdienen? Auch darauf antwortet ein Amazon-Sprecher schriftlich: „Amazon hat Richtlinien, die festlegen, welche Bücher zum Verkauf angeboten werden können. Wir investieren viel Zeit und Ressourcen, um sicherzustellen, dass unsere Richtlinien befolgt werden, und entfernen Produkte, die nicht im Einklang mit unsere Richtlinien stehen. Über unsere proaktiven Maßnahmen hinaus prüfen wir auch umgehend jeden Hinweis, den wir erhalten.“

Buchdeckel des Kinderbuchs "Trau keinem Fuchs auf grüner Heid - und keinem Jud bei seinem Eid". (Nürnberg, 1936)

In den Richtlinien ist der Verkauf von Produkten, die den Nationalsozialismus verherrlichen, relativieren oder rechtfertigen, untersagt. Aktuell will Amazon auch die Titel der Zündfunk-Recherche prüfen. Ob die Bücher dann verfügbar bleiben oder nicht, das liegt aber in der Hand des Unternehmens: „Antisemitismus ist als solcher nicht illegal, auch wenn das schwer erträglich ist", sagt der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, Dr. Felix Klein. Denn: Erst wenn jemand eine Anzeige wegen Volksverhetzung stellt und ein Gericht entsprechend urteilt, folgen Konsequenzen.

Bücher können auch indiziert werden – hauptsächlich zum Jugendschutz. Der Rest darf in Deutschland verkauft werden. Kritik gibt es trotzdem – etwa von Organisationen wie dem Zentralrat der Juden. Und manchmal wirkt die: Seit kurzem verkauft Amazon nicht mehr das Kinderbuch „Der Giftpilz“ – das ist ein explizit antisemitisches Kinderbuch von 1938. Mittlerweile findet der Zentralrat der Juden Präsident Dr. Josef Schuster auch wohlwollende Worte für das Unternehmen: "Ich habe mich bei Amazon bezüglich der meinerseits geäußerten Kritik definitiv ernst genommen gefühlt: Es gab intensive Gespräche zwischen Verantwortlichen von Amazon und unseres Hauses, die ich als konstruktiv bezeichnen möchte."

Auch andere Buchhändler sind auffällig

Auch nach Medienberichten, etwa durch den stern oder die WELT, hat das Unternehmen in der Vergangenheit immer mal wieder einzelne Bücher aus dem Programm genommen. Und: Das Ganze ist nicht nur eine Diskussion über Amazon – auch die Kette Thalia hat in der Vergangenheit bereits einzelne Bücher verkauft, in denen der Holocaust geleugnet wird. Die Diskussion darüber, welche Verantwortung und welchen Spielraum Unternehmen beim Thema Antisemitismus haben, wird damit also immer wieder neu angestoßen.