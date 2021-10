"Astro Tough" Das Techno-Punk-Duo Audiobooks zeigt, die englische Subkultur lebt

Trotz Brexit, Boris Johnson und Prince Andrew: Es gibt immer noch sehr gute Leute und Sachen, die aus England kommen. Und eines davon ist sicherlich dieses Album, das an den exzentrischen Underground-Sound erinnert, den die Engländer immer noch am besten beherrschen.

Die Audiobooks sind ein Duo: Sängerin und Saxophonistin Evangeline Ling schreibt und singt alle Texte. Sie tut das oft im Stile einer Poetry-Slammerin, beginnt also ruhig und bedacht, um sich dann allmählich in eine wütende Rage hineinzusteigern.

audiobooks - The Doll (Official Video)

Die Musik auf „Astro Tough“ landet irgendwo zwischen Techno und Indie-Rock, ist jedenfalls immer sehr treibend und eindringlich. Hier stehen im Hintergrund Vorbilder wie New Order oder Cabaret Voltaire, also Post-Punk-Bands mit Blick für die dunklen Seiten der menschlichen Existenz. Zuständig für den Sound ist der Waliser David Wrench, der schon seit den frühen 90ern im Geschäft ist. Inspiriert durch die britische Acid-House-Szene hat sich Wrench vor allem als Tontechniker und Produzent einen Namen gemacht. Als solcher war er in den letzten Jahren an jeweils sehr hippen Werken von FKA Twigs, David Byrne oder The XX beteiligt. Wrench bietet auf „Astro Tough“ dann auch ein großes Sound-Spektrum an, das bis zu jazziger Psychedelik reicht wie auf dem Track „Blue Tits“.