Arne Zank von Tocotronic "Wir kommen uns manchmal vor wie eine Art Nachkriegsgeneration"

Als wir das Lied schrieben, gab es mal wieder Ärger mit der AfD und rassistischen Vorfällen. Das Lied ist Ausdruck dessen, was man Hoffnung nennen kann. Dass antifaschistische Generationen nachwachsen. Und die Freude, dass wir es bei der Jugend auch so sehen.

Man hört jetzt etwas raus, ich will nicht böse klingen, aber das geht so in Richtung Reinhard Mey. Sehr melodiös, sehr auf die Hookline bedacht. Ihr hatte schon mal andere Tendenzen, experimentelle, elektronische Musik mit Mantras. "Nie wieder Krieg" erscheint mir nun wieder wie ein richtiges Pop-Album. Entscheidet man sowas oder entwickelt sich das automatisch?

Das entwickelt sich. Offensichtlich. Am Reißbrett macht man das nicht. Wir waren bei dem Album sehr offen. Und haben wieder mit dem Produzenten Moses Schneider gearbeitet, der – so wie wir – Spaß an Dogmen und Konzepten an. Wir hatten immer eine Produktionsidee zu jedem Album. Wie etwa, wir nehmen jetzt nur mit vier Spuren auf oder wir spielen alles live ein.