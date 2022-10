Doku-Serie "Money Maker" Geld ist geiler als ein schlechtes Gewissen

Das schnelle Geld ist der Fetisch unserer Zeit. Mag auch das Klima wichtig sein, die Work-Life-Balance und natürlich die Gesundheit - so richtig faszinierend - ja sexy fast - scheint nur das schnelle Geld zu sein. Und damit ist nicht ein solides Einkommen oder die Befriedigung der Grundbedürfnisse gemeint, sondern richtig viel Asche in möglichst kurzer Zeit. Millionär zu werden, so früh wie möglich - das war auch das Ziel von drei jungen Männern, die in der Serie "Money Maker" portraitiert werden. Und sie haben dieses Ziel erreicht, auf sehr unterschiedlichen Wegen, aber immer war das Internet im Spiel.

Teil 1 zeigt uns den heute 32-jährigen Emre, der die illegale Variante gewählt hat. Er verkaufte tausende gefälschte Online-Tickets der Bundesbahn - 40 Euro, egal wohin - und wurde schnell reich, dann aber erwischt. Auch heute, nach dem Absitzen einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Betrugs, hält sich sein Schuldbewusstsein in Grenzen. Heute arbeitet Emre in einem gutbezahlten Job, hat aber noch verklärte Erinnerungen an die Zeit, als er mal eine Weile Millionär war. Und die erzählt er den Filmemachern von "Money Maker" auch jetzt noch mit leuchtenden Augen.

Über Nacht zum Millionär

Ähnlich verhält es sich bei Kandidat Nummer 2. Aber Fedor hat das viele Geld ganz legal verdient, beim Pokern und Online-Pokern nämlich. Und als in einer Nacht ein besonders großer Coup gelang, da machte er den idealen Karriereschritt, nämlich als 20-jähriger einen Aufstieg in Rekordzeit.

Die Kamera begleitet Fedor auf Poker-Turniere in Europa und Amerika. Und man bemerkt, dass es für diese Art des Zockens schon eines besonderen Talentes bedarf. Das kann nicht jeder. Allerdings zeigt sich Poker-Meister Fedor schon bald unzufrieden mit seiner Existenz als Spieler, obwohl er immer reicher wird. Zu hohl, zu leer ist diese Welt für ihn, zu wenig hat sie mit dem Leben der meisten anderen zu tun. Er zieht sich zurück, zockt nur noch ab und zu, hat anscheinend in ein normales Leben zurückgefunden. Wie alle hier Portraitierten ist er ein sympathischer Typ.

Curse the game - not the player

Dadvan, Kandidat Nummer drei, hat es von allem am Weitesten gebracht. Der heute 22-jährige kam als Kind einer irakischen Flüchtlingsfamilie nach Deutschland, hat schon früh die Spielregen des Kapitalismus erkannt und kaufte sich als 11jähriger die ersten Bitcoins. Mit 17 war er Millionär. Inzwischen - das sieht man im Film - gehört er zu den Superreichen, ohne dass genaue Summen genannt werden. Dadvan hat die Gesetze des Online-Tradings verinnerlicht. Inzwischen - so scheint es - kann er kaum noch verlieren.