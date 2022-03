"This Rain Will Never Stop" Diese Anti-Kriegs-Doku erzählt die Geschichte eines Syrers, der in den Donbass geflohen ist

Der Osten der Ukraine war schon seit vielen Jahren ein Pulverfass. In ihrem neuen Dokumentarfilm erzählt Regisseurin Alina Gorlova aus der konfliktbeladenen Gegend, aber auch aus Deutschland und Syrien. „This Rain Will Never Stop“ ist ein ruhiger, pessimistischer Anti-Kriegsfilm mit hochaktuellem Bezug.

Der übliche Dokumentarfilm momentan sieht ja eher aus wie eine extended version einer Fernsehreportage: Viel Info, wenig Magie. Aber dieser Film ist anders. Das zeigt sich schon in der Tatsache, dass er in Schwarz/Weiß gedreht wurde, also mehr Wert auf Atmosphäre und Kontraste legt. Und außerdem hat die junge Regisseurin Alina Gorlova einen fast schon altmodischen Hang zur langen Einstellung. Oft sehen wir den dunklen Fluss Don im Abendlicht fließen, oder die Kamera gleitet durch karge Landschaften. Oder - auch das gehörte zur Wirklichkeit der Ukraine - wir sehen in riesige Fabrikhallen hinein, in denen Panzer zusammengeschraubt werden. Alles wirkt hier dunkel, spröde, wie eine Welt, in der man lernen muss zu bestehen.

Nationalstolz, Self-Empowerment - und ein ruhiger Protagonist

Regisseurin Alina Gorlova. Erst im Anschluss an diese optische Vorstellung der Gegend lernen wir den Protagonisten des Films kennen: Alexij, einen Syrer, Anfang zwanzig, der seit einigen Jahren im Donbass lebt. Wir sehen ihn als Mitarbeiter des Roten Kreuzes an der ukrainisch-russischen Grenze, wo ein reger, kleiner Grenzverkehr herrscht. Von einem Kollegen lässt er sich die Leistungen der Ukrainer seit der Krim-Krise erklären. In dessen Worte schwingt Stolz auf die eigene Nation mit, Stolz auf das Self-Empowerment der Ukrainer. Alexij hört nur zu, er spricht perfekt Ukrainisch, ist aber ein ruhiger Typ, eher ein Katalysator der Geschichte, die hier erzählt wird, als einer, der die Dinge vorantreibt.

Er ist mit seinen Eltern in den Donbass gekommen, vor ein paar Jahren. Seine Mutter ist Ukrainerin, das machte das Ziel ihrer Flucht verständlich. Nun sehen wir die Familie beim gemeinsamen Abendessen. Sein syrisch-kurdischer Vater trauert alten Zeiten nach, wenn er sagt: „Früher war das Leben anders, weil wir jetzt in anderen Familienverhältnissen leben. Die Familie war groß, alle kamen zusammen, Man brauchte sehr viel mehr zu essen. Wir hatten so viel Porzellan. Das ist jetzt nutzlos, fürchte ich. Man sagt ja, du lernst etwas erst zu schätzen, wenn du es verlierst. Als wir das alte Leben verloren haben, haben wir bemerkt, was es uns bedeutet hat“.

In manche Drehorte schlagen jetzt Granaten ein

Der Fluss Don in einer Szene des Films. Alexijs Familie wurde durch den Krieg in Syrien auf mehrere Länder verstreut. Er hat einen Onkel im Irak und einen in Berlin, die er beide auch gelegentlich besucht. Das Kamerateam begleitet Alexij in sehr unterschiedliche Welten: Der junge Mann hat es offenbar gelernt, mit wechselnden Verhältnissen umzugehen. Wer von Syrien in die Ukraine geflüchtet ist, weiß, wie zerbrechlich der Frieden sein kann. Seine Cousinen sprechen - wir sehen Bilder aus dem Jahr 2019 - nach wenigen Jahren in Berlin schon perfekt Deutsch. Sie versuchen, ihrem Vater, Alexijs Onkel, die Sprache näher zu bringen.