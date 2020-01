20 für 2020 Ann-Kathrin Mittelstraß empfiehlt für 2020

Squirrel Flower

Ein neues Gewächs aus der Bostoner DIY- und Folk-Szene: die Eichhörnchen Blume - Squirrel Flower. Das ist das Alter Ego von Ella O'Connor Williams. Hineingeboren in eine richtige Musikerfamilie - ihre Großeltern waren klassische Musiker, ihr Vater ist Jazz und Blues-Musiker - hat sie im Bostoner Kinderchor gesungen und sich als Teenager dann das Gitarrespielen selbst beigebracht. Nach zwei EPs kommt Ende Januar jetzt ihr erstes Album raus, “I Was Born Swimming”. Das leise, aber ganz präzise Gitarrenspiel erinnert mich an das von Julien Baker, eine der gerade sehr gefragten Indie-Damen. Squirrel Flower gehört für mich seit diesem Jahr auch zu diesen Damen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Squirrel Flower - Headlights [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

Squid

Fünf junge Typen aus London und Brighton, die hörbar beeinflusst sind von Bands wie den Talking Heads und Neu!. Dazu wird eher gegrantelt als gesungen, was mich immer an James Murphy von LCD Soundsystem erinnert. Auf jeden Fall ist das mitreißend verspulter Sound. Angefangen haben Squid laut eigener Aussage als “richtig schlechte Jazz-Band”. Die Liebe zum Ausufernden merkt man ihren jetzigen Songs immer noch an. Der Song “The Cleaner” zum Beispiel ist eigentlich siebeneinhalb Minuten lang. Daraus einen 4-Minuten Radio-Edit zu machen, hat zum bisher größten Streit innerhalb der Band geführt. Dieses Jahr soll ihr Debütalbum erscheinen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Squid - The Cleaner (Official Audio)

