"Animal" von Lump Der zweite Streich von Laura Marling und Mike Lindsay passt noch besser als der erste

Den Moog spielt Mike Lindsay, und dazu noch jede Menge andere Sampler, Sequencer, Audiorecorder, Synthesizer und Tasteninstrumente: Genannt werden Octatrack, Mellotron, Juno 60, Op1, Klavier, und und und. Und dazu kommt die Stimme Laura Marlings, sie hat alle Songtexte geschrieben und singt bei Lump, dem Bandprojekt von ihr und Mike Lindsay. Er: Ein Mercury-Preis-gekrönter Musikproduzent sowie Gründungsmitglied der britischen Acid Folk-Gruppe Tunng. Sie: Britisch, eine Singer-Songwriterin, mehrfach Musik-preisgekrönt und noch mehr nominiert; den Mercury-Preis hat sie zwar nicht gekriegt, dafür ist ihre Musik wirklich überall, von der Serie „Peaky Blinders“ bis hin zu den Alben-des-Jahres-Charts im Zündfunk.

Wie Lump entstanden sind

Lump haben eine eigene Legende: Als Laura Marling mit Neil Young im Juni 2016 in der O2-Arena in London auftritt, lernt sie backstage Mike Lindsay kennen. Und gründet dann eine Band mit ihm – und das ist keine Band im herkömmlichen Sinne. Den beiden war es gleich am Anfang klar. Lump ist „eine Schöpfung, die durch sie entstanden ist, auf die sie wie Eltern sehen. Lump ist 'the artist', Lump wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, dabei werden Lindsay und Marling so viel assistieren wie notwendig.“

Nach dem ersten, selbstbetitelten Album „Lump“ ist „Animal“ nun Nummer zwei. Aufgenommen in Mike Lindsays Homestudio im britischen Kent spricht Lump auch auf dem zweiten Album eine eigene Sprache, die wir nicht über Songtexte verstehen, sondern eher über die Aneinanderreihung von Sounds und musikalischen „thingies“, die hier und dort eingewoben sind in die musikalische Textur. Wenn Laura Marling also von Haaren auf dem Kissen und Schmutz im Zimmer singt, dann heißt das nicht, dass Mike Lindsay in seinem Studio mal wieder nass rauswischen sollte.

Warum Lump ein Projekt für Musikliebhaber*innen ist

Beim Sound von Lump muss ich auch an Looper denken, die Band von Belle & Sebastian-Gründer Stuart David. An die klar folkigen Solosachen von Laura Marling denke ich gar nicht so viel. Was auch im Sinne der Lump-Eltern ist: Ihr Baby ist ja auch etwas Selbstbestimmtes! Etwas, für das sie kämpfen musste, sagt Laura Marling in einem Interview: Sie hat zeitgleich an ihrem letzten Album „Songs for our daughter“ und dem Lump-Album gearbeitet. Nicht immer easy: „Manchmal war es, als würde ich ein Superheldin-Kostüm anziehen und Laura Marling von einer Klippe stoßen, um Lump ins Zentrum zu rücken.“

Der Albumtitel „Animal“ ist Programm: Es geht in den Songs um das innere Tier, manche nennen es Hedonismus, das endlich wieder herausgelockt, vielleicht sogar gefeiert wird. Mit Bewegungen, verrückten Kostümen, komischem Lachen – es riecht sogar nach Ekstase. Können wir gut gebrauchen, nach den Monaten hinter verschlossenen Türen. „Animal“ ist kein Album, das mit einer oder zwei klassischen Singles daherkommt, das mit Werbedeals oder Einsätzen in Serien liebäugelt. Es gibt keine Bob-Dylan-Covers, keine hymnischen Chöre und auch keine politischen Slogan-Songs.

Laura Marling und Mike Lindsay wollten miteinander Musik machen, etwas entstehen lassen, das entstehen möchte. Songs Beginnen und gemeinsam zu Ende bringen. Vielleicht der beste Grund überhaupt, in einer Band zu spielen bzw. ein Musikprojekt zu gründen.

Lump und der Corona-Zeitgeist