Angel Olsen im Interview "Möchte ich wieder in die Welt vor der Pandemie? Auf gar keinen Fall"

Angel Olsen redet nicht über ihre Gefühle, sie singt darüber. So auch auf ihrem neuen Album „Whole New Mess“. Die Songwriterin hat mit uns darüber, über ihre Zeit während der Corona-Pandemie und über die Zukunft gesprochen.

„Whole New Mess“ heißt das neue Album der Songwriterin Angel Olsen. Anders als das Vorgänger Album „All Mirrors“ ist es intimer, reduzierter. Trotzdem hat sie ihren düsteren, gefühlvollen Sound nicht verloren, sondern ihn sogar noch intensiviert. Darüber hat sie mit uns gesprochen.

Angel Olsen über ihren düsteren Sound

Als ich den Song „Waving, Smiling“ gesungen habe, fühlte ich mich sehr verletzlich. Menschen fragen mich ständig: Wie fühlst du dich damit, dass du so intime Geschichten mit der Welt teilst. Ich fühle mich großartig damit. (lacht)

Wenn ich Songs schreibe, dann versuche ich nie Geschehnisse detailliert wieder zu geben, weil ich will, dass Menschen sie zu ihren eigenen machen – ohne dass sie groß über mein privates Leben nachdenken müssen. Was ich versuche ist, Dinge zu artikulieren, die für die Welt und mich fast schon esoterisch sind. Und dann hoffe ich, dass sich Leute dafür interessieren, sie sich inspiriert fühlen oder auch weniger isoliert. Sie sollen darin etwas wiedererkennen, was mit ihnen zu tun hat. Oder einfach nur Spaß an der Musik zu haben, um glücklicher zu sein. Sie sollen im Reinen mit sich sein, friedvoll – das ist mein größtes Ziel, darum mache ich Musik.

Über ihre Corona-Zeit

Ich habe in dieser Pandemie sehr viel Zeit damit verbracht nachzudenken und viele Dinge zu reflektieren. Und ja, ich versuche das Beste aus der Auszeit und Pause zu machen. Ich denke viel über meine Freunde und mein Umfeld nach. Ich mach mir momentan viele Gedanken über die Dinge, die mir am Herzen liegen – und um die ich mich weiter kümmern will. Aber ich denke auch an das, was ich loslassen will. Also nutze ich die Zeit gerade schon auf eine Art kreativ.

Über Streaming-Konzerte und die Kulturbranche

Eine Sache vermisse ich sehr und das ist das Gefühl mit meinen Freunden auf der Bühne zu stehen und zu performen und die emotionalen Reaktionen des Publikums zu sehen und zu erleben. Das kann dir ein Stream nicht geben. Es ist schon immer noch schön dieses Gefühl mit dem Publikum zu teilen, genauso wie alte Songs. Ich vermisse das Publikum schon sehr. Es ist wichtig, dass du siehst, wie deine Musik bei den Menschen in echt ankommt, sie verändert, jeden Einzelnen. Aber was ich nicht vermisse, ist das Touren an sich. Ich mag den damit verbundenen Lifestyle überhaupt nicht. Jede Nacht lange wach bleiben zum Beispiel, ich glaube nicht, dass das gut für meine Gesundheit und meinen Körper ist. Je älter ich werde, desto weniger möchte ich touren.

Über die Zukunft nach Corona

Ich will mich nicht als Opfer fühlen. Ich schaue nicht auf die Pandemie und sage: „Wie sollen wir bloß die Musikindustrie retten?“ Ich versuche eher die Frage zu stellen: „Wie retten wir die Welt?“ Und wie retten wir uns gegenseitig. Ich denke viel über unsere ganze Existenz nach, wie wir leben und wie wir unser Leben wertschätzen. Und auch: Wie ist das Verhältnis zu allem Körperlichen in dieser Welt, wenn wir diese Gesellschaft erschaffen haben, die nur darauf ausgelegt ist, uns von der Welt zu trennen? Möchte ich wieder in die Welt, die wir vor der Pandemie hatten? Auf gar keinen Fall. Aber ich will mit dem was ich habe und meinen neuen Ideen weitermachen und meine Musik mit den Menschen teilen. Aber wenn ich das tue, gibt es Dinge, die an das System gekoppelt sind, von dem ich nun Mal profitiere, ob ich will oder nicht. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, mit der Reichweite, die ich habe. Und ich denke, das ist ein korruptes System und wir müssen es überdenken und neu aufbauen. Ja, ich vermisse das Auftreten vor meinem Publikum wirklich. Aber ich bin hier kein Opfer.

Über Andersdenkende und Pluralismus

Ganz ehrlich, ich möchte nicht in einer Blase der Selbstverwirklichung verharren und nicht mitbekommen, wie andere Menschen darüber gar nicht nachdenken. Sie denken in ihrer Blase, mit ihrer Sicht. Das musst du dir Bewusst machen, wenn du Fortschritt willst. Du musst dir bewusst machen, dass Menschen schlichtweg anders denken als du, und du musst alles dafür tun, sie zu verstehen. Deine eigene Meinung zu haben, ist wertlos, wenn du nicht verstehst, wie du den Zugang zu anderen Menschen findest. Ich glaube, diese Zeit gerade ist wirklich sehr lehrreich für viele Menschen – mich eingeschlossen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Es muss jetzt nicht unbedingt noch lange so weitergehen, aber ich schätze es sehr, was diese Zeit uns alles gelehrt hat, was alles an die Oberfläche gekommen ist, was uns vorher alles gar nicht so klar war. Wir haben über so viel gesprochen und auch zusammen analysiert. Es war wirklich eine sehr inspirierende Zeit für viele von uns.