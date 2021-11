Durchleuchtet Migrationspolitik: Wo der Ampel-Koalitionsvertrag gewinnt – und wo er versagt

Wenn die Ampel einen Koalitionsvertrag aufsetzt, liegen die Bewertungskriterien für die Inhalte auf der Hand: rotes Licht und grünes Licht. Dabei steht rotes Licht für Versäumnisse und Fehler und grünes Licht für konkrete Verbesserungen. Und an der neuen Migrationspolitik von SPD, Grünen und FDP lässt sich das ziemlich gut durchgehen. Fangen wir mal an mit dem grünen Licht. Was macht die Ampel besser als ihr Vorgänger? Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat erklärt: „Sicherlich sind im Koalitionsvertrag viele, viele Punkte im Teil Asyl- und Migrationsrecht gut. Zum Beispiel die Bleiberechtsregelungen für junge, gut integrierte Menschen und auch für Familien, die lange in Deutschland sind.“

Flächendeckende Asylverfahrensberatung

Ein Neuanfang in Migrations- und Integrationspolitik, heißt es im Koalitionsvertrag. So soll nicht nur das Bleiberecht ausgeweitet werden, es soll auch eine neue flächendeckende Asylverfahrensberatung für Flüchtlinge geben. Das gab es bisher noch nicht und wird Geflüchtete beim Antrag auf Asyl in Deutschland unterstützen. Außerdem fallen im Koalitionsvertrag auch die großen Begriffe: Soziales Europa, Menschenrechte, Konfliktvermeidung, Frieden! „Es gibt viele gute Punkte, die für viele Leute vermutlich eine Verbesserung darstellen könnten, obwohl natürlich vieles fehlt und viele Teile sehr unscharf und unkonkret formuliert sind“, so Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat.

Mehr Geld für Frontex

Doch Johanna Böhm hat auch Kritik parat, also rote Lichter: Laut Koalitionsvertrag sollen mehr Mittel in den Grenzschutz und in die Grenzpolizei Frontex fließen: „Es ist natürlich heftig, vor allem, dass Frontex mit seinem autoritärem Apparat, die in der Vergangenheit für zahlreiche illegale Push-Backs und Verstöße gegen Menschenrechte verantwortlich waren, dass die noch mehr Rechte bekommen, ist natürlich fatal.“

Auffanglager weiterhin möglich

Außerdem in der Kritik: Ankerzentren. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass die Bundesregierung das Konzept zwar nicht weiterverfolgen wolle. Aber davon, dass Länder wie Bayern aufhören sollen, Geflüchtete weiterhin in Auffanglager zu stecken, in denen menschenunwürdige Zustände herrschen, fehlt jede Spur. Und auch die Aufenthaltsdauer im Ankerzentrum wird ausgeklammert. Für Günter Burkhardt von der Organisation Pro Asyl ist das der größte Fail im Koalitionsvertrag: „Eigentlich ist die größte Lüge für Deutschland und für die Geflüchteten, dass Menschen bis zu 18 Monate isoliert werden können in riesigen Erstaufnahme-Lagern. Das zerstört die Menschen, das macht sie kaputt.“

Was ist mir den europäische Außengrenzen?

Unabhängig vom roten und grünen Licht wird sich die Regierung aber auch an ihren Handlungen an den europäischen Außengrenzen messen lassen müssen, findet Günter Burkhardt: „Man kann in Deutschland schöne Verbesserungen machen. Wenn man aber Europa komplett abriegelt, Europas Grenzen komplett dichtmacht, wie das jetzt in Ungarn und Polen geschieht und wo Deutschland mitmacht, dann hat man zwar hier ein Asylrecht, aber es kommt niemand mehr her, der es in Anspruch nehmen kann.“

Einbürgerungen werden vereinfacht

In den nächsten 100 Tagen muss es Gesetze geben, sonst gibt es keine Verbesserungen in Sachen Migration, meint die Organisation Pro Asyl. Und was ist eigentlich mit der Integrationspolitik? Da steht nicht viel im Vertrag: Eine halbe Seite, ein paar Punkte zur Förderung von Integrationskursen. Macht aber nichts, denn das wird auch an anderer Stelle erfüllt, meint der Integrations-Experte und Soziologe Aladin El Mafaalani: „Wenn es jetzt beispielsweise um die Staatsbürgerschaft geht oder um das Aufenthaltsrecht, dann steht da schon eine ganze Menge. Also, dass die Einbürgerungen vereinfacht werden soll, das ist eine wahnsinnig wichtige Sache in einer Einbürgerungsgesellschaft, überhaupt in einer liberalen Demokratie.“

… Abschiebungen auch

Also wieder grünes Licht. Außerdem findet Aladin El Mafaalani, dass der Koalitionsvertrag auch im Hinblick auf Rassismus und Anti-Diskriminierungsarbeit Positives verspricht. Trotzdem, sagt auch der Soziologe, ist nicht alles gut: „Man will nicht nur die Einwanderung und die Einbürgerungen erleichtern, sondern es auch in anderen Bereichen erschweren und Abschiebungen und Rückführungen in bestimmten Kontexten forcierter vollziehen.