Zündfunk präsentiert Alien Disko #5

Alien Disko #5 - Der Magnet für Musikfans

Das fünfte Alien Disko Festival findet dieses Jahr zum ersten Mal im brandneuen Volkstheater in der Tumblingerstraße in München statt. Markus und Micha Acher von The Notwist haben sich erneut außergewöhnliche und internationale Bands und Musiker*innen sowie eine Menge Neuentdeckungen eingeladen - unbedingt hingehen!

Fulu Miziki (Congo)

Juana Molina (Argentinien)

Yuko Ikema (Japan)

13 & God (USA, Deutschland)

Whatever The Weather (UK)

Melenas (Spanien)

Kuang Program (Südkorea)

Makoto Oshiro (Japan)

Tenniscoats (Japan)

Tara Clerkin Trio (UK)

Σtella (Griechenland)

Jazzpreis (Deutschland)

Enji (Mongolei / Deutschland)

Koji Shibuya & Natsumi Kudo (mit Münchener Musiker*innen ) (Japan)

Elijah Minnelli (mit Münchner Musiker*innen) (UK)

Alien Soundclash feat. What Are People For ?

WhaZho

Flow Zimmer & Andi Haberl

Hochzeitskapelle

G.Rag & die Landlergschwister