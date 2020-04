Zündfunk präsentiert: Algorave - Samstag, 20.00 Uhr Mitspielen beim Elektrokonzert - im Live Stream

Rave und Programmieren in einem: Die Algorave Gruppe "DAF" - Dynamische Akustische Forschung - sitzt beim Lockdown nicht still, sondern verknüpft ihre Mitglieder über ein selbst programmiertes Audiointerface, über das jede*r von Zuhause aus mitcoden kann - und tanzen. Das funktioniert über ein selbst programmiertes Audiointerface, durch das jede*r von Zuhause aus mitcoden kann. Was vorher gemeinsam an einem Ort erzeugt und von dort über das Internet an die Community gestreamt wurde, kann nun von überall aus eingespeist und gesendet werden.

Von: Zündfunk