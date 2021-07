Zündfunk empfiehlt MUSEUM BRANDHORST: Alexandra Bircken - A-Z

Alexandra Bircken

Das Werk der Künstlerin ist geprägt von einer facettenreichen Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper und seinen Hüllen sowie seinen komplexen Zuständen und vielschichtigen Begehren. Ihr mediales Spektrum umfasst dabei so disparate Materialien wie Motorrad- und Maschinenteile, aber auch Textilien und Leder sowie andere natürliche und organische Stoffe. Seit 2004 hat sie international in zahlreichen Institutionen ausgestellt und war unter anderem prominent in der Hauptausstellung auf der vergangenen Venedig Biennale vertreten.