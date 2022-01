"The Overload" Aus Leeds kommt kein Glamour, dafür mit Yard Act die britische Band der Stunde

Sind sie die beste britische Band seit den Beatles? Sie sind auf jeden Fall die Band der Stunde. Aus dem unglamourösen Leeds pöbeln sich Yard Act auf die BBC Sound Of 2022 Shortlist, und zeichnen mit "The Overload" ein kritisches Bild von England.

Yard Act kommen aus Leeds. Das ist insofern bemerkenswert, weil Leeds nicht London ist. Hier spielt kein Chelsea, kein Arsenal und kein Tottenham, hier gibt es nur Leeds United im Tabellenkeller. Und hier kamen auch nicht Coldplay, Elton John oder Queen her, sondern düstere Gothic Bands wie The Mission oder die Sisters Of Mercy.

Einziger echter Claim to Fame: Der norwegische Fußballstar Erling Haaland wurde in Leeds geboren, genau wie Mel B. von den Spice Girls. Mehr Glamour ist hier nicht. Aber um Glamour geht's bei Yard Act auch gar nicht. Sondern um den ganzen anderen Mist.

Die Straßenköter aus Leeds

Da ist er, der markante Sprechgesang von Frontmann James Smith. Das Genöle erinnent an urbritische Bands wie The Fall. Es erinnert aber auch an die Straßenkötergeschichten von den Sleaford Mods.

Aber bei Yard Act kommt der Sprechgesang etwas distinguierter daher. Es sind ironische, selbstkritische Texte über das Scheitern. "Ich bin nicht faul, ich hab nur kein Interesse an Ehrgeiz." Es sind Texte über Arm und Reich, über den Zustand Englands, von den Idioten an der Börse bis zu den Vollidioten von der National Front.

Wo steht England gerade?

"England, mein Herz blutet, warum verlässt Du mich nur", singen Yard Act und vergleichen das Königreich mit einem toten Pferd. Kaputtgeritten im Stolz und im Größenwahn. Yard Act singen also über den Brexit und auch über Boris Johnson: Wie im Song "Land Of The Blind", wo es heißt, "Wir sind das Land der Blinden, wo ein Einäugiger König ist und den Verstand verloren hat."

Yard Act sind so britisch, wie es eine Band nur sein kann. Sänger James trägt eine schrullige 50er Jahre Kassenbrille des National Health Service und die anderen drei schauen auch nicht gerade aus, als wären Sie ambitionierte eitle Rockstars. Sondern eher Soziologiestudenten im zwanzigsten Semester, die in der Stadtbibliothek oder in der Gärtnerei jobben.

Rage und Rock aus den Hinterhöfen

Und der Name Yard Act? Sänger James Smith erklärt, er mag die Mehrdeutigkeit. Ein Act ist gemeint als künstlerischer Act, aber das kann alles sein, vom kleinen Hinterhof bis zum großen Industriegelände oder bis zum Größenmaß Yard. Ein Yard Act wäre demnach also der Hinterhof Act oder das nächste große Ding.

Die Texte sind schlau, die Musik ist es auch. Viel Post-Rock, aber irgendwie im ganz eigenen Stil, perkussiver als beispielsweise bei den Fontaines DC, und immer ein bisschen kauzig, so dass es auch bei vielmaligem Hören nicht langweilig wird. Und außerdem gibt es richtige tolle Refrains wie bei "Pour Another".

