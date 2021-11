"Where The Viaduct Looms" Die 14-jährige Nell covert gespenstisch schön mit den Flaming Lips Nick Cave-Songs

Die Geschichte unseres Albums der Woche „Where the Viaduct Looms“ ist die eines Musikfans und seiner Helden. Nur ohne Sex, Drugs, Rock’n’Roll und Groupies. Dafür in den Hauptrollen: Eine eigenwillige 14-Jährige mit einem offenbar ganz schön coolen Vater, die Band The Flaming Lips und - der Fürst der Finsternis persönlich: Der Musiker Nick Cave.

Nell Smith aus Kanada wurde schon früh von ihrem Vater auf Konzerte mitgenommen – aber nicht auf Konzerte von Nick Cave, den kannte sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es waren Konzerte der Flaming Lips, den Psychedelic Rockern aus Oklahoma. Nell hat sich schnell zum Hardcore-Fan entwickelt und stand bei Konzerten immer in der ersten Reihe vor der Bühne – in einem Papageienkostüm. Dass sie damit irgendwann Frontmann Wayne Coyne auffallen musste, war nur eine Frage der Zeit. 2018, nach einer Show in Calgary, da war Nell gerade mal 12, lernten sie und ihr Vater Wayne Coyne tatsächlich kennen. Als der erfuhr, dass Nell gerade angefangen hatte, Gitarre zu spielen und Musik zu machen, meinte er: Schick mir doch mal was!

Vom Fan in der ersten Reihe zur Kollabo-Partnerin

Wohin das führen würde, erzählt Wayne Coyne auf der Seite "Consequence of Sound", wusste er damals noch nicht. Aber er war ab da eine Art Mentor für Nell. Als die Idee für ein gemeinsames Album aufkam, schlug er ihr vor, erstmal mit Coverversionen anzufangen. Am besten von Nick Cave, weil sie den noch nicht kannte. Der hätte wunderbare Songs und Texte, an die sie ganz unvoreingenommen rangehen könnte. Und - das tut sie jetzt auf dem Album "Where the Viaduct Looms".

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nell & The Flaming Lips - The Ship Song by Nick Cave

Es ist Nell Smiths helle, hohe Stimme, die etwa dem "Ship Song" das Schwere, Getragene des Originals nimmt. Vielmehr bekommt der Song bei ihr etwas Gespenstisches, das metaphorische Schiff wird hier zum Geisterschiff, das durch den Nebel treibt. Der wurde mit ganz viel Hall im Flaming Lips Studio in Oklahoma erzeugt. Was die Produktion und Instrumentierung angeht, finden sich auf dem Album hier und da die gewohnten Flaming Lips Sound-Schwurbeleien und schrägen Effekte.

Im Großen und Ganzen ist die Produktion aber subtil gehalten, so dass Nell und ihrer Stimme die Bühne gehört. Wegen der Pandemie hat Nell ihren Gesang nicht bei den Flaming Lips im Studio aufgenommen, sondern bei sich zuhause in Fernie, einer Kleinstadt in British Columbia. Als Aufnahmestudio musste ein mit Decken und Kissen verkleideter Schrank herhalten, in dem die Familie sonst ihre Campingausrüstung aufbewahrt. Nells Gesanglehrerin kam auch vorbei und hat ein paar Backing Vocals beigesteuert.

Nick Cave gibt seinen Segen

Wenn Nell singt, klingt sie zwar jugendlich, aber auch unerschrocken. Obwohl sie sich hier gerade den großen Nick Cave Best-of Katalog zu eigen macht. Aber die Songs funktionieren gerade deshalb, weil sie aus ihren Kontexten gerissen werden. "Girl in Amber" zum Beispiel: Der Song ist vom 2016er Album "Skeleton Tree", das vom Tod von Nick Caves 15jährem Sohn geprägt war. Nick Cave selbst schwärmt jetzt von Nells Version seines Songs. Er selbst könnte ihn nicht mit dem nötigen Abstand singen. Sie dagegen zeige ein bemerkenswertes Verständnis des Songs, eine so schöne wie kühle Sachlichkeit.