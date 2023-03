"Ugly" Das neue Album von Slowthai heißt „Ugly“ – was nichts mit Hässlichkeit zu tun hat

Der erste Song auf „Ugly“, dem neuen Album von Slowthai, ist nur eine von etlichen Überraschungen auf diesem wilden Ritt durch die Genres. Mit seinen schroffen Beats und dem extrem druckvollen Rap erinnert das Stück „Yum“ direkt an Bands wie Consolidated. In den 90ern waren die linken Kalifornier und ihr harter Industrial kurz mal der heiße Scheiß. Wobei Slowthai bald schon wieder einen Gang zurückschaltet und mit Songs wie „Selfish“, „Sooner“ oder „Feel Good“ grandiosen Post-Punk, Pop und klassischen Punk-Rock liefert. Catchy und trotzdem oft ziemlich rough.

Slowthai bespiegelt sich auf seinem neuen Album selbst

Slowthai wollte Rockstar werden – war aber zu schüchtern

Dieser Mann macht keine halben Sachen. Oder doch? Dass das ehemalige Enfant Terrible des UK-Raps auf „Ugly“ weniger rappt und dafür mehr singt, liegt vermutlich an seinem Jugendtraum: dem Traum, ein Rockstar zu sein. Slowthai hat als Teenager in Northampton Bands wie Nirvana, Radiohead und den Musiker Daniel Johnston verehrt, selbst nur leider kein Instrument gespielt. Und zum Singen hat ihm offenbar noch das Selbstbewusstsein gefehlt. Blieb also nur der Rap. Vorerst. Für Album Nummer drei hat sich Slowthai jetzt Unterstützung aus dem Rocklager geholt. Und dafür unter anderem die Fontaines D. C. als Backing Band angeheuert. Dabei klingt er auf „Ugly“ mal nach den Libertines, mal nach den Sleaford Mods, mal nach The Streets – wie in „Never Again“, einem balladesk beginnenden Nachbarschafts-Drama.