"Endure": Diese Band zeigt, dass queer-feministischer Punkrock längst nicht mehr "Special Interest" ist

Die Platte geht gleich mächtig los: Ein treibender Dance-Groove bringt Special Interest auf Fahrt. "Cherry-Blue Intention" hat eine Wucht, als ob Beth Ditto als Sängerin beim LCD Soundsystem eingestiegen wäre. Beziehungsweise beim "LCD-GTBQ-Soundsystem", denn Special Interest sind sehr divers. Sie betrachten sich als queer-feministisch.

Eine DrummerIN mit Oberlippenbart

Entstanden ist der Opener von "Endure" aus einem Drum´n´Bass-Beat, mit dem Ruth, so nennt sich der / die DrummerIn mit dem Oberlippenbart, eines Tages aus dem Übungsraum kam. Das sagt uns Maria Elena, die Gitarristin von Special Interest: "Es ist ein Lied mit dem du prima auf der Autobahn rum-cruisen könntest. ‘Cherry-Blue’ ist für uns ein Sinnbild für künstlichen Geschmack. Der Songtitel ‘Cherry-Blue Intentions’ meint für uns Absichten, von denen man noch nicht mal weiß, dass man sie überhaupt hat. Manchmal muss man sich etwas neben sich stellen, um sagen zu können, was man überhaupt will. Wir fragen uns im Lied: Wie kann etwas so Rotes nach was Blauem schmecken?"

Special Interest kommen nicht aus L.A. oder New York, den beiden Musikmetropolen der USA, sondern aus New Orleans. Gegründet schon 2015 von Sängerin Alli Logout und Maria Elena. Neben Gitarre und Ryhthmus-Box benutzten sie auch eine Bohrmaschine. Später kamen Ruth und Nathan dazu. Der Bandname kommt von ihrer Film-Leidenschaft, so Nathan, der Bassist von Special Interest: "In den USA konnte man in den Videotheken immer die Abteilung 'Special Interest' finden. Da gab es dann Filme aus dem Ausland, Musikdokus oder Kunst-Streifen. Filme, die man nicht gut definieren oder einordnen konnte."

Auch Rassismus ist Thema bei Special Interest

Der poppigste Song der Platte dürfte "Midnight Legend" sein - das Feature mit Mykki Blanco: die Band und die trans Rapperin kennen und schätzen sich schon lange. Das Stück könnte man auch in eine Playlist nach den funky Dance-Nummern von Lizzo packen. Die Party hält bei Special Interest aber oft nicht lange an: gibt es doch so viel zu beklagen. Zum Beispiel im Song "(Herman´s) House", ein Stück über das Schicksal von Herman Wallace. Der schwarze Menschenrechts-Aktivist aus New Orleans hatte ich im Gefängnis für die Black-Panther-Bewegung starkgemacht, dann sei er im Gefängnis nochmal verurteilt worden, nachdem es einen Mord an einem weißen Wärter gegeben hat, erzählt die Band. Kritiker hätten seine Haft-Bedingungen als unmenschlich eingestuft. Special Interest sagen: "Lernt mehr über Herman Wallces! Es gibt eine Doku über ihn und unser Lied. Das ist uns extrem wichtig."

Die Stimme des "anderen Amerikas"